晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（連線報導）星戰女星冰水游泳嘴唇都變藍！《追浪少女》拍完此生不想再下海

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕電影《追浪少女》今（16）日舉行國際媒體線上記者會，導演喬奇姆羅寧、製片傑瑞布洛克海默及女主角黛西蕾德莉一同出席。導演羅寧大讚黛西在面對疲勞和對角色的承諾時展現堅強的精神，「她在冰冷的水中拍攝從未抱怨，就算拍到嘴唇變成藍色，但她仍渴望重新跳進水中，耐力讓我驚嘆不已！」

黛西蕾德莉演出電影《追浪少女》大獲好評。（Disney+ 提供）

該片改編自真人真事，描述首位橫渡英吉利海峽的美國女性游泳運動員「格特魯德埃德爾」激勵人心的故事。她於1905年出生，在紐約市的移民家庭中長大，並在姊姊和教練的支持下，克服了生理與心理上困難，更挑戰了父權社會下對女性的加諸的種種枷鎖，最終創造歷史。

曾執導《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》的導演羅寧再度和億萬製片布洛克海默合作，電影5月底曾於美國限量上映，在知名影評網站爛番茄獲得86%的新鮮度，代表觀眾評價的爆米花滿意度更高達98%，曾在「星際大戰後傳三部曲」演出「芮」的黛西在片中精湛的演出也大獲好評。

黛西蕾德莉在《追浪少女》中，飾演首位橫渡英吉利海峽的美國女性游泳運動員「格特魯德埃德爾」。（Disney+ 提供）

飾演埃德爾的黛西坦言，原先對的這位傳奇人物的故事一無所知，因此透過劇本及做角色功課後對於她的生平感到驚訝，「我真的不知道早在那麼久以前就有女性橫渡英吉利海峽，在成為角色的過程中，最困難的是找資料來模仿她的口音，但大部分對於角色的探索實際上是在拍攝期間完成的。」

導演喬奇姆羅寧（右起）、黛西蕾德莉、製片傑瑞布洛克海默，日前一同出席《追浪少女》首映會。（Disney+ 提供）

導演羅寧表示，從一開始就知道黛西是完美人選，「黛西非常努力地讓角色儘可能真實，她必須學習如何在冰冷的開放水域進行，還要調整游泳方式來適應當時的時代。」製片布洛克海默則大讚黛西是一位出色的演員，「她對想做的事情充滿了熱情、付出很多體力，必須訓練超過3個月才能看起來像一名奧運游泳運動員。」

黛西也透露自己其實很怕下水，「如果我去海邊，我絕對不會讓海水超過我的腰，我需要能夠看到水域的最底部，所以游泳時從來不會游很遠。」她努力克服內心恐懼，最終為了電影還在黑海游泳了9天，「我在拍攝前訓練了3個月，然後拍攝期間繼續訓練，我的游泳技術變得更好了，最後一次拍攝時，可能在海裡游了150公尺，與洋流搏鬥。」

黛西蕾德莉（中）認為，《追浪少女》中互相支持的家庭力量相當動人。（Disney+ 提供）

回想起這段拍攝經歷，黛西說為了跟上攝影機和攝影船的速度，一度感到不堪重負，幾乎一整天都要泡在海水中的拍攝歷程更是相當艱辛，如今終於完成拍攝，笑稱「此生可能不會想再下海游泳！」

不過辛苦歸辛苦，黛西在記者會上直說拍攝過程非常愉快，希望觀眾也能夠記住埃德爾和這部電影所帶來的喜悅，「這個故事中有很多困難與艱辛，但總體來說，是一部充滿喜悅的電影，會看到一個彼此深愛、互相支持的家庭，我對此感到自豪，希望大家，尤其是年輕人，看完電影後會想嘗試一些新事物，勇敢地表現自己。」《追浪少女》將於7月19日在Disney+ 獨家上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中