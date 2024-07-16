（連線報導）星戰女星冰水游泳嘴唇都變藍！《追浪少女》拍完此生不想再下海

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕電影《追浪少女》今（16）日舉行國際媒體線上記者會，導演喬奇姆羅寧、製片傑瑞布洛克海默及女主角黛西蕾德莉一同出席。導演羅寧大讚黛西在面對疲勞和對角色的承諾時展現堅強的精神，「她在冰冷的水中拍攝從未抱怨，就算拍到嘴唇變成藍色，但她仍渴望重新跳進水中，耐力讓我驚嘆不已！」

黛西蕾德莉演出電影《追浪少女》大獲好評。（Disney+ 提供）

該片改編自真人真事，描述首位橫渡英吉利海峽的美國女性游泳運動員「格特魯德埃德爾」激勵人心的故事。她於1905年出生，在紐約市的移民家庭中長大，並在姊姊和教練的支持下，克服了生理與心理上困難，更挑戰了父權社會下對女性的加諸的種種枷鎖，最終創造歷史。

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曾執導《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》的導演羅寧再度和億萬製片布洛克海默合作，電影5月底曾於美國限量上映，在知名影評網站爛番茄獲得86%的新鮮度，代表觀眾評價的爆米花滿意度更高達98%，曾在「星際大戰後傳三部曲」演出「芮」的黛西在片中精湛的演出也大獲好評。

黛西蕾德莉在《追浪少女》中，飾演首位橫渡英吉利海峽的美國女性游泳運動員「格特魯德埃德爾」。（Disney+ 提供）

飾演埃德爾的黛西坦言，原先對的這位傳奇人物的故事一無所知，因此透過劇本及做角色功課後對於她的生平感到驚訝，「我真的不知道早在那麼久以前就有女性橫渡英吉利海峽，在成為角色的過程中，最困難的是找資料來模仿她的口音，但大部分對於角色的探索實際上是在拍攝期間完成的。」

導演喬奇姆羅寧（右起）、黛西蕾德莉、製片傑瑞布洛克海默，日前一同出席《追浪少女》首映會。（Disney+ 提供）

導演羅寧表示，從一開始就知道黛西是完美人選，「黛西非常努力地讓角色儘可能真實，她必須學習如何在冰冷的開放水域進行，還要調整游泳方式來適應當時的時代。」製片布洛克海默則大讚黛西是一位出色的演員，「她對想做的事情充滿了熱情、付出很多體力，必須訓練超過3個月才能看起來像一名奧運游泳運動員。」

黛西也透露自己其實很怕下水，「如果我去海邊，我絕對不會讓海水超過我的腰，我需要能夠看到水域的最底部，所以游泳時從來不會游很遠。」她努力克服內心恐懼，最終為了電影還在黑海游泳了9天，「我在拍攝前訓練了3個月，然後拍攝期間繼續訓練，我的游泳技術變得更好了，最後一次拍攝時，可能在海裡游了150公尺，與洋流搏鬥。」

黛西蕾德莉（中）認為，《追浪少女》中互相支持的家庭力量相當動人。（Disney+ 提供）

回想起這段拍攝經歷，黛西說為了跟上攝影機和攝影船的速度，一度感到不堪重負，幾乎一整天都要泡在海水中的拍攝歷程更是相當艱辛，如今終於完成拍攝，笑稱「此生可能不會想再下海游泳！」

不過辛苦歸辛苦，黛西在記者會上直說拍攝過程非常愉快，希望觀眾也能夠記住埃德爾和這部電影所帶來的喜悅，「這個故事中有很多困難與艱辛，但總體來說，是一部充滿喜悅的電影，會看到一個彼此深愛、互相支持的家庭，我對此感到自豪，希望大家，尤其是年輕人，看完電影後會想嘗試一些新事物，勇敢地表現自己。」《追浪少女》將於7月19日在Disney+ 獨家上線。

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