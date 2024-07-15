薔薔溫哥華輕解羅衫 透視設計胸部開大洞「衣不蔽體」

經常在旅遊途中大膽嘗試火辣服裝的薔薔換上黑色蕾絲鏤空內衣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕過去在《我愛黑澀會》相當活躍的女星「薔薔」林嘉凌，以大膽作風、嗆辣風格為特色，時常分享性感辣照。近日她前往溫哥華旅遊，並在社群平台上，分享出海輛性感照片，裏頭有白色、紫色等多組內衣，不過最引人注意的絕對是一組黑色透明蕾絲內衣，特殊的鏤空設計讓胸部大幅度露出，豐滿上圍讓人無法移走注意力，惹火身材100％露出。

經常在旅遊途中大膽嘗試火辣服裝的薔薔換上黑色蕾絲鏤空內衣。（翻攝自臉書）

經常在旅遊途中大膽嘗試火辣服裝的薔薔換上黑色蕾絲鏤空內衣。（翻攝自臉書）

經常在旅遊途中大膽嘗試火辣服裝的薔薔，在社群平台上發文表示：「已到溫哥華至8/7，歡迎在地的朋友私訊一起玩唷，還有去同志大遊行，歡迎加入」。在這篇發文禮薔薔附上十幾張火辣性感內衣照，總共有許多組，最令人印象深刻的是其中一套黑色的性感內衣。這套黑色連身性感蕾絲內衣最搶眼之處就是透視設計，尤其是胸部正面作了大幅度鏤空，背面則是大露背設計搭配丁字褲。

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薔薔黑色蕾絲鏤空內衣背面設計。（翻攝自臉書）

這篇文章一發出去，薔薔的藝人好友紛紛跑來留言，何妤玟說：「真想去找妳」、酷炫也說：「可惡，我也要去溫哥華時間錯過」。

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