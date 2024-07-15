梁靜茹演唱會崩潰唱到一半掩面痛哭 歌迷：心碎了

歌手梁靜茹正在進行《當我們談論愛情》出道20週年巡迴演唱會。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手梁靜茹正在進行《當我們談論愛情》出道20週年巡迴演唱會，近日有影片流出，梁靜茹在台上認真表演，台下歌迷也聽得如癡如醉，但唱到〈接受〉這首歌的時候，梁靜茹的聲音明顯不對勁，到後來她甚至蹲下掩住臉，哭了起來，無法繼續演唱。梁靜茹哭泣的這段時間，台下歌迷主動大聲唱著空白的那一段，旋律沒停過，讓人覺得非常感動。

梁靜茹唱著就掩面痛哭。（翻攝自微博）

梁靜茹14日在北京凱迪拉克中心舉行演唱會，唱到〈接受〉的時候，穿著紫色禮服的梁靜茹蹲在舞台上，此時她仍相當投入的唱著歌，但唱著唱著梁靜茹的聲音明顯出現顫抖，鼻音也越來越重，儘管她閉著眼睛想找回音準，但唱到副歌的時候，還是忍不住情緒崩潰，唱完「我們都接受」之後，接下來就唱不下去了。此時台下觀眾相當有默契地接著唱著：「一定是彼此不夠成熟，在愛情裡分不了輕重，誠實地過了頭，不能退後也無法向前走」完美填補了空白的15秒。

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過沒多久梁靜茹整理好情緒，她轉向另一頭的觀眾，成功將副歌唱完，歌迷說：「哭得我的心碎了」、「大合唱也太好哭了吧」、「梁靜茹由我們來守護」。

梁靜茹在演唱會上難掩情緒，一度停止唱歌。（翻攝自微博）

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