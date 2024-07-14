楊月娥受自律神經失調所苦！ 壓力大肇因竟是「心沒穩」

楊月娥忙於職場衝鋒陷陣，沒有好好善待自己。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕媒體人蕭彤雯、楊月娥受邀參加慈濟人文志業中心舉辦「常不輕．正念一日體驗」媒體口碑場。楊月娥受自律神經失調所苦，試過很多方法都沒辦法放鬆，在陳茉莉老師頌缽的引導下，她學習到用慈悲的心去看待自己。老師更一語道破她「你匆忙去處理事情的時候，心都還沒有穩，處理事情的時候可能會有偏差」。楊月娥說上完課後再次提醒自己「心穩住了之後，其實遇到所有的困難、挫折，自然就會有一個答案跑出來」。

楊月娥說自己過去在職場上衝鋒陷陣，當年紀奔六的時候就覺得「我們都沒有好好的善待自己」，正念讓她能放鬆下來回到初心，肯定自我，不用在意世俗的眼光「十年的歷程照顧家人，我現在精疲力竭之後，最愛的一件事情就是要好好的愛自己」，她認為正念可以帶著大家走到最後，完成人生馬拉松的賽程。

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蕭彤雯正念專注當下，找到開心之道。（大愛提供）

蕭彤雯剛出一本新書，剛滿五十歲的她說自己上有老下有小，自己的身體也不見得好，她媽媽進入長照2.0的階段，自己平常工作又很忙碌，還要照顧小孩「各種壓力在身上的時候，其實我們真的很難正念」，在正念練習時就覺得「天哪！我的腦子裡面，同時間只要沒有兩件事情同時在想，我就很厲害了，怎麼能夠做到只有一件事情」。

蕭彤雯說「當越不正念，越多事情雜在一起，你就會焦慮，情緒就受到波動，也沒辦法好好解決問題」，反正一次也不能解決兩件事，為什麼不就專注在眼前這件事情？「先正念專注當下，不焦慮才『保持chill』，才能遇到困難，想辦法去『見招拆招』」她體驗課中聽到「正念的你會是開心的」這句話覺得非常有道理。她每天做廣播節目，還有陪伴父母時，都覺得很快樂，只有在陪伴小孩時，經常是人在心不在，現在最想要時時刻刻練習的就是「給孩子的陪伴這件事情，專心陪伴，不要再去想其他的事。」

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