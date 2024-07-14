子瑜險被娜璉強吻「1招解危」！SANA躲閃不及「留下吻痕」

（左）子瑜、（中）娜璉、（右）SANA。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE台灣成員周子瑜與其他團員們交情極佳，近期韓國成員娜璉（나연）推出第二張Solo專輯《NA》，其中洗腦主打歌曲〈ABCD〉更是席捲全球。近日娜璉上傳一支打歌活動的後台花絮，其中錄下「子瑜」、「SANA」遭強吻的畫面，讓大票粉絲直呼：「感情超好」。

子瑜（右）極限後仰躲避娜璉強吻。（翻攝自YT）

影片中，子瑜遞上玫瑰花束給予祝福，娜璉開心到嘟起嘴直接親過去，還好子瑜「極限後仰」發出尖叫要娜璉手下留情，相處氣氛相當逗趣；SANA當天來探班挑戰〈ABCD〉舞蹈，與娜璉合照時也被親親攻擊，她沒反應過來就被娜璉留下吻痕。

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Sana沒反應過來，被娜璉留下吻痕。（翻攝自YT）

影片一出，瞬間引起網友關注：「成員總是互相支持的方式真的讓我感到溫暖。」、「哇！成員之間感情超好。」、「Sana避免接吻是一件不可思議的事情！」、「很高興看到他們互相關心、為對方著想。」

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