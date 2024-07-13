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娛樂 最新消息

（G）I-DLE雨琦公開CUBE減肥法！坦言：害羞所以會變瘦

宋雨琦。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團（G）I-DLE帶著第七張迷你專輯《I SWAY》回歸，其中歌曲〈Klaxon〉更是滿滿的夏日風情，相當好聽。近期，成員宋雨琦在BIGBANG姜大聲主持的YouTube節目中登場，談論到經紀公司的減肥情況，體重過重甚至會被公開。

宋雨琦在節目中透露公司如何讓練習生減肥。（翻攝自YT）

雨琦在節目中透露Cube娛樂如何促使練習生減肥，他直言：「Cube娛樂有一個非常厲害的方法，就是在節日讓我們回家，回來後因為會變胖，所以會把體重打印出來貼在牆上。」並表示過去當練習生時期，為了不讓他們吃東西反而導致食慾暴增，每週六量體重時，胃總是會不舒服。

利用強制公開體重，讓他感到羞恥，三天內減了5公斤。（翻攝自YT）

而後表示因為其他前輩藝人都會看到體重表，公司強制公開體重的方式，會經常性讓他們感到羞恥，「所以我在三天內減了5公斤。」且她表示公司貼的體重表，在未達標準體重時，並不會撤下公告，所以她最後只能直接斷食來減肥。

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