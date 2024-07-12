黃文星開黃腔遭喊「哩洗咧靠」！ 扛已婚人妻上肩猛虧：專門扛豬公

黃文星。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾、實習記者謝函穎／台北報導〕李又汝加入民視八點檔《愛的榮耀》，劇中和黃文星搭檔，相識已久的兩人，今（12日）出席宣傳活動，受訪不斷調侃對方，李又汝嫌棄黃文星身高不夠，建議可穿增高鞋墊，黃文星虧李又汝「體格好」，希望劇情不要安排他扛她，笑喊：「我扛不起她，她的底盤是法拉利等級，我可能只能是國產車等級。」

民視《愛的榮耀》記者會；黃文星扛李又汝。（記者陳奕全攝）

李又汝劇中本色演出，扮演「邋遢魚乾女」，懶散模樣讓老公大喊：「太真實了，這不就是妳平常在家的樣子嗎？」讓她哭笑不得。她和黃文星有不少對手戲，覺得和他對戲壓力超大，只要不小心NG，就會聽到黃文星的嘆氣聲、綜藝摔，表示黃文星會以開玩笑的方式提醒需要改進的地方，也有提點這次的演出可以和前一檔有區隔，黃文星聽到直說：「妳台詞背好就好，如果在別台，早就被『嘖』到死。」李又汝轉念認為，壓力可以使人成長。

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李又汝。（記者陳奕全攝）

黃文星誇讚李又汝脾氣好、開得起玩笑，講完轉頭對李又汝說：「我除了教妳，回家還要健身。」原來是他嫌李又汝「太大隻」，第一天對戲時，直接挑明：「不要肖想我扛妳！」因為擔心自己扛不起來，還跟製作人王珮華開玩笑說：「幫我寫一場夢境，我爆打她的。」

黃文星招認，不太敢和同劇的顏曉筠開玩笑，有次對戲發現她不喜歡開黃腔，當時戲裡顏曉筠差點跌倒，他得出手救援，之後隨口說：「你『漢操』不錯！」卻當場遭嗆：「哩洗咧靠喔！」以至於後面就會比較收斂。

黃文星現場被慫恿扛李又汝，他事前豪不留情面說：「我專門扛豬公的。」李又汝被「瓦斯扛」時，嚇得花容失色，大喊：「你把我當瓦斯桶嗎？」場面十分爆笑。

民視《愛的榮耀》記者會；黃文星（左起）、李又汝、王瞳、曾智希、曾子益。（記者陳奕全攝）

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