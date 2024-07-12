《孤獨的美食家》劇場版少了「他」！固定班底宣布 : 我不會出現

《孤獨的美食家》將在明年上映劇場版，固定出現的「他」宣布不會出演電影。（翻攝自X）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由日本男星松重豐主演的經典日劇《孤獨的美食家》已開拍12年，10日宣布將在明年1月上映劇場版，豈料原作者久住昌之今（12）日稍早發文宣布，自己不會出現在劇場版，造成不小的話題。



經典日劇《孤獨的美食家》已開拍了12年，1將在明年1月上映劇場版。（翻攝自X）

原作者久住昌之今（12）日稍早發文宣布，自己不會出現在劇場版。（翻攝自X）

《孤獨的美食家》中除了松重豐是固定角色，其他演員都是客串，不過每集的最後會有同名漫畫作者久住昌之親自探訪美食的橋段。豈料久住昌之今在X發文表示「我不會出現」，少了他一個靈魂人物，令劇迷大呼可惜。

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久住昌之表示「我幾乎沒有參與編劇，也沒有出演，但一直在背後默默支持」。（翻攝自X）

久住昌之貼文也道出籌備劇場版曲折的過程「我幾乎沒有參與編劇，也沒有出演，但一直在背後默默支持」。消息一出，馬上引留言「沒有久住的《孤獨的美食家》好像少了什麼」、「沒有演電影版有點可惜」、「少了你有點寂寞」。









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