尼克星「支持台灣」遭嗆 完美回應讓小粉紅坦言：我們封建

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被網友大臭「說得一嘴好拳」的YouTuber「尼克星」日前直播與3名中國名生連線，當被問到政治立場，尼克星直接表明「支持台灣」，卻慘遭學生激動指控他是台獨，但後續尼克星補充自己的看法以後，學生們卻承認：「我們這邊還是封建一點。」

尼克星與三名中國學生連線，遭問是否為台獨。（翻攝自YT）

影片中，認為台灣是中國的一部分的學生，在直播間一連串狂問尼克星的政治立場，聽到尼克星回應「我支持台灣」後，直接指控他就是台獨。而尼克星則表示，他喜歡言論自由的台灣，反觀中國人民的發言，受到政府的嚴密審查，勸學生不要以愛國包容一切，包含政策等等。

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尼克星一段回覆，讓學生慢慢思考兩岸關係。（翻攝自YT）

尼克星在影片中直言：「我可以講賴清德你他X的，我都不會怎樣，但是你們可以嗎？」1句話讓小粉紅態度180度大轉變，坦言：「你們那邊開放一點，我們這邊還是封建一點，有點小封建」。

中國學生坦言：「我們這裡還是封建一點。」（翻攝自YT）

長期關注國際時事的YouTuber張堯分享影片到自己頻道，笑說：「尼克星可能會是這3名學生覺醒的契機」，同時因張堯的分享，尼克星此言論被更多人看到，許多網友認同尼克星所言：「這影片裡頭的台灣男生網紅說的很棒欸，說得清晰也清楚目前的兩岸概念」。

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