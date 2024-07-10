Makiyo談昔「毆打計程車司機」事件！ 內疚喊 : 我真是個王X蛋

Makiyo於2012年因醉酒毆打計程車司機，成過街老鼠，更被嗆「滾出台灣，滾去日本拍A片」。（翻攝自IG，YouTube）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星Makiyo於2012年因醉酒毆打計程車司機，成過街老鼠，親手斷送演藝事業，近來Makiyo上網紅486先生的節目大談此事，懊悔表示，自己真是個王X蛋。她也透露事發當時她的社群曾湧入大量辱罵留言，其中一則叫她「滾出台灣，滾去日本拍A片」的負評，讓她相當難過。

Makiyo坦言過去喝酒一定會斷片。（翻攝自YouTube）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

回想起毆打計程車司機一事，Makiyo內疚的直呼：「我真的是王X蛋」。（翻攝自YouTube）

Makiyo日前她在網紅486的節目坦言過去喝酒一定會斷片，回想起當時毆打計程車司機一事，她相當內疚的直呼：「我真的是王X蛋」，而當時台灣輿論一面倒，她深知自己錯了，但當看到「滾出台灣」等言論仍相當傷心，因為她很愛台灣「只有那個留言我哭了」。

請繼續往下閱讀...

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法