Selina萌兒做1事讓她崩潰 走心氣哭：你們憑什麼

Selina經常在Podcast節目分享兒子近況。（翻攝自臉書、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Selina」任家萱去年和小7歲男友「小徐」迎接寶貝兒子小腰果誕生，經常透過Podcast節目《迎任而解》分享兒子大小事，日前透露小腰果的行為讓她大走心。

Selina在節目中談到，兒子近日突然學會餵別人食物，讓任爸也開心大讚孫子「懂得分享」，某天邀請好友來家裡，小腰果竟然也餵了她的好友，偏偏身為媽媽的Selina不管怎麼試，小腰果就是不餵她，兒子的「傲嬌」舉動讓她大受打擊。

請繼續往下閱讀...

Selina當晚與小徐分享此事，甚至落淚抱怨「你們這些人憑什麼獲得？你們有懷胎10月嗎？你們有這樣辛辛苦苦照顧他、擔心他、有像我這麼愛他嗎？憑什麼可以獲得他的餵，我卻不行？」激動情緒讓男友也嚇到，頻頻安慰她不要太有壓力，最後也自嘲當媽媽後變得比較玻璃心、小劇場很多。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法