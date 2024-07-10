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娛樂 最新消息

Selina萌兒做1事讓她崩潰 走心氣哭：你們憑什麼

Selina經常在Podcast節目分享兒子近況。（翻攝自臉書、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Selina」任家萱去年和小7歲男友「小徐」迎接寶貝兒子小腰果誕生，經常透過Podcast節目《迎任而解》分享兒子大小事，日前透露小腰果的行為讓她大走心。 

Selina在節目中談到，兒子近日突然學會餵別人食物，讓任爸也開心大讚孫子「懂得分享」，某天邀請好友來家裡，小腰果竟然也餵了她的好友，偏偏身為媽媽的Selina不管怎麼試，小腰果就是不餵她，兒子的「傲嬌」舉動讓她大受打擊。

Selina當晚與小徐分享此事，甚至落淚抱怨「你們這些人憑什麼獲得？你們有懷胎10月嗎？你們有這樣辛辛苦苦照顧他、擔心他、有像我這麼愛他嗎？憑什麼可以獲得他的餵，我卻不行？」激動情緒讓男友也嚇到，頻頻安慰她不要太有壓力，最後也自嘲當媽媽後變得比較玻璃心、小劇場很多。

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