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男星演八點檔遭「亂棍圍毆、連甩18掌」 抽蓄大哭留陰影尋求諮商

王凱曾拍戲從早被打到晚，還去尋求心理諮商。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、佩甄主持緯來戲劇台《甄心分享小琳鐺》邀請藝人王凱、蘇炳憲、鄭仲茵、王晴和郭亞棠上節目討論演過的八點檔狗血橋段，王凱曾從早到晚被毆打的經歷，精神狀況瀕臨崩潰邊緣，還尋求心理諮商。

王凱透露，有次拍戲，從早到晚拍戲都是在被打，被打巴掌、腳踹以及圍毆等。有次早上出外景，第一場戲就開始被棒球棍打和腳踹，一路打到傍晚，最後一場戲還是圍毆。等到結束時，王凱趴在地上崩潰，甚至抽蓄大哭，心裡開始產生負面影響。

王凱說，仔仔（謝承均）跟他說過「拍戲的時候，相由心生，演壞人的時候，長相會越來越邪。」王凱漸漸覺得自己整個人的心情和心態變得不對勁。一回到家，一定要坐在沙發放空20分鐘，因為家裡的狀況和戲的壓力，讓王凱開始去尋求心理諮商。

王凱還說，有一次拍戲拍到一半，突然變成大反派，三集就遭到報應。報應是要去婚禮現場鬧，被抓到後，要在地上爬到別人面前磕頭道歉。後來逃到天台要逃跑，高度太高導致尿褲子。佩甄驚呼說「好奇怪的劇情！」沈玉琳則說「壞人不能有懼高症嗎？」最後，王凱被推倒在地，被與劇情無關的女演員連甩18個巴掌。

蘇炳憲說，自己以前常演敗家子，有段他把家產敗光的戲，被家人關進狗籠中懲罰，原本是要跟狼狗一同關籠，他怕危險還拜託劇組可否牽狗嚇他就好。鄭仲茵說，與狼狗有關的戲她也曾有過，有次，她拍戲是被對手在身上抹了攪爛的狗罐頭，導演要她不要擔心，狗已經餵飽了，但當她反綁在椅子上，狗一放進來也是衝到她身上把罐頭吃乾抹淨，那場戲拍完讓她手瘀青，也餘悸猶存。

鄭仲茵（左）與蘇炳憲都曾與狼狗拍戲被嚇死。（緯來提供）

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