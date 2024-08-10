深夜車聚癱瘓國道2休息站！現場赫見王陽明、春風

國道6號東草屯休息站，9日深夜10點多停車場大爆滿。（圖擷自交通部1968網站）

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有車友昨晚舉行大型車聚，結果讓國道6號東草屯休息站及國3南投服務區的停車場都被塞爆，透過社群動態可發現，包含知名男星王陽明、玖壹壹春風也都到現場參與。（圖擷自IG）

國6東草屯休息站、國3南投服務區車聚大車拚 國6部分路段紫爆

有車友昨晚舉行大型車聚，結果讓國道6號東草屯休息站及國3南投服務區的停車場都被塞爆，透過社群動態可發現，包含知名男星王陽明、玖壹壹春風也都到現場參與。（圖擷自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕有車友昨晚舉行大型車聚，結果讓國道6號東草屯休息站及國道3號南投服務區的停車場都被塞爆，透過社群動態可發現，包含知名男星王陽明、玖壹壹春風也都到現場參與，號召活動的網紅「湯老師」也為此緊急發文公告「請去新的車聚地點」。

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國6東草屯站路段大塞，電子看板顯示主線回堵。（圖擷自交通部1968網站）

昨晚間有車友舉行車聚，大批民眾共襄盛舉，結果包含國道6號東草屯休息站及國3南投服務區的停車格都爆滿，連交流道也大塞車，在休息站內還有人違停，導致附近路段一度紫爆。

透過社群動態則可發現，現場除了一般民眾，還有知名男星王陽明、玖壹壹春風等人，也在現場與民眾大方合照。

眼見現場被塞爆，號召車聚活動的網紅「湯老師 - A.K.A 看你老師」昨晚也緊急在粉專發文公告，表示「南休已爆掉了，請去新的車聚地點。」PO文一出也引發網友熱議，直呼「肯定爆的」、「東草屯也炸了啦」、「真的是一場好混亂的車聚活動」、「號召力太強了」。

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