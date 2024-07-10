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娛樂 最新消息

江坤俊暫停演藝工作止血 護理師暫避風頭不單純

江坤俊昨宣布暫停演藝工作。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名醫江坤俊近期爆出婚內出軌護理師、付500萬封口費，以及涉及性騷擾昔日搭擋、TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，風波持續延燒，昨江坤俊昨請辭節目主持，並表示暫停演藝圈工作，但事件仍如滾雪球般越滾越大。

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據悉，江坤俊現在仍擔憂出軌護理師被肉搜，已私下請她避風頭請假一個禮拜，醫院同事爆料：「已經好幾天沒看到那位護理師了，應該是躲起來了。」而有人也不滿說，江坤俊早該出來說清楚，不要影響醫界形象。

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而江坤俊主持《健康2.0》近4年，剛爆出醜聞時，T台僅表示江坤俊7月要和家人出國，本月暫停錄影，電視台昨證實江坤俊已請辭主持，並說：「我會先暫停演藝圈工作，醫院的事情先只留臨床工作，不會影響病人權益。」

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另有關他與護理師的地下戀情傳聞愈演愈烈，江坤俊經紀人低調不回應，而江坤俊則表示：「所有不實指控，我會保留法律追訴權。」

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