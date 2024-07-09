學霸歌手全說了！蔡佩軒自爆「討好型人格」 家人建議不公開

〔記者張釔泠／台北報導〕學霸歌手蔡佩軒宣布喜訊，「勇氣三部曲」之二部曲終於完成，帶著新歌《勇氣》回到歌迷面前，毫無保留地把自己的脆弱透過歌詞展現，要告訴所有正在和內心對抗的人，她如何重拾勇氣往前行。

蔡佩軒。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒時常在社群分享「自我成長」的心路歷程，她坦言過去的她習慣用成績衡量自己的表現，導致被流量數字綁架，只要作品流量不如預期，或是親近的人做出負面評價時，就陷入失去自信的低谷。

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蔡佩軒。（可瑞思國際娛樂提供）

她從小就是討好型人格，當時不懂怎麼面對這些否定的情緒，只會勉強自己去配合，久而久之她發現自己並不快樂。在疫情期間，蔡佩軒開始自我懷疑「我的決定都是錯的，我是個很失敗的人」，決定去尋求心理諮商師的幫助，不過家人和朋友不太理解，都建議她不要公開，以免被別人誤解為生病。

蔡佩軒。（可瑞思國際娛樂提供）

透過諮商，她學會了重新認識自己、接納自己，不再尋求外在眼光的肯定，再次從創作中感受到快樂，也透過影片分享，帶給別人力量。如今她在充滿安全感的感情中越來越有自信，更能有話直說，正視並表達自己的需求。

蔡佩軒也提供了一個妙方，寫下自己做得很好的事情，在心情低潮的時候拿出來瀏覽，藉此一步一步慢慢正視內心需求。不過蔡佩軒強調，學會勇敢之後，雖然未必不得到期待中的結果，可能還是會被評論、被懷疑，但只要肯努力嘗試，至少不會後悔。人生短短數十載，真的要放下外界的眼光，也會更有底氣勇敢堅持走自己的路。

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