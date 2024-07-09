晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭俊英出獄繼續泡夜店 四處搭訕熱吻辣女

鄭俊英因集體性侵酒醉女性，被判處5年有期徒刑在今年3月中旬刑滿出獄。（路透）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星鄭俊英犯下性侵等罪刑入獄服刑，於今年3月出獄，5月隨即傳出有意復出歌壇，引發各界反彈，近期又深陷爭議風暴。

相關新聞：鄭俊英近況曝光「想復出歌壇」 韓網怒轟：滾出韓國

一名住在法國第3大城市里昂的一位居民，日前在夜店巧遇鄭俊英並分享到社群平台，當時他和朋友點了酒卻發生訂單錯誤，鄭俊英竟跳出來，表示要喝這些酒。

相關新聞：鄭俊英、崔鍾訓「多人性侵」昏迷女！竟笑稱：最有趣的一晚

這位民眾隨後又說，他也認出對方就是鄭俊英，鄭火速向他要了IG帳號，因網路訊號不佳，鄭俊英便抄下帳號；離開後，民眾又發現鄭俊英搭訕一名年輕法國辣女，他還趁機吻了這名女子。

相關新聞：韓星鄭俊英性侵酒醉女性 服滿5年刑期今出獄

目擊者把所見所聞透過網路分享，讓不少網友跳出來怒斥鄭俊英為何要去夜店，更有人無奈說：「人果然是不會輕易改變的，他會這樣過一輩子吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中