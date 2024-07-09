鄭俊英出獄繼續泡夜店 四處搭訕熱吻辣女

鄭俊英因集體性侵酒醉女性，被判處5年有期徒刑在今年3月中旬刑滿出獄。（路透）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星鄭俊英犯下性侵等罪刑入獄服刑，於今年3月出獄，5月隨即傳出有意復出歌壇，引發各界反彈，近期又深陷爭議風暴。

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一名住在法國第3大城市里昂的一位居民，日前在夜店巧遇鄭俊英並分享到社群平台，當時他和朋友點了酒卻發生訂單錯誤，鄭俊英竟跳出來，表示要喝這些酒。

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這位民眾隨後又說，他也認出對方就是鄭俊英，鄭火速向他要了IG帳號，因網路訊號不佳，鄭俊英便抄下帳號；離開後，民眾又發現鄭俊英搭訕一名年輕法國辣女，他還趁機吻了這名女子。

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目擊者把所見所聞透過網路分享，讓不少網友跳出來怒斥鄭俊英為何要去夜店，更有人無奈說：「人果然是不會輕易改變的，他會這樣過一輩子吧！」

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