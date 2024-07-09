古裝女神為愛「挖心救眼」 成毅公開甜喊：老婆

楊紫（左）、成毅在《沉香如屑》譜虐心愛情。（緯來提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊紫在浪漫愛情古裝劇《沉香如屑》飾演四葉菡萏仙子，與成毅飾演的應淵帝君譜出波折愛情，兩人像歡喜冤家一樣，針鋒相對又你來我往的，劇中，楊紫為了成毅獻出半顆心臟只為救他雙眼，但卻又最常稱呼成毅是「小人」。特別的是，成毅劇中一人分飾三角，讓觀眾見識他不凡的演技。

成毅在《沉香如屑》飾演應淵帝君，是九重天上的不凡人物。（緯來提供）

成毅劇中飾演應淵帝君，是九重天上的不凡人物，也是小仙女們愛慕的對象，與楊紫飾演四葉菡萏仙子「顏淡」譜虐心愛情，甜蜜互動就像歡喜冤家，應淵帝君還為顏淡上了「步離鎖」讓她不能太靠近自己，還上了「禁言咒」讓愛講話的顏淡在他面前變啞巴。應淵君在天上還有個小嗜好，就是喜歡為烏龜翻面，也讓顏淡稱他為「翻龜君」，為小烏龜打抱不平的她也常脫口而出說帝君是「小人」。兩人除了在天上談情，下凡歷劫也相遇，在天上的應淵帝君是克制自己情緒的人，到了地上成了意氣風發又灑脫的捉妖師，而下凡的顏淡就是隻妖，也讓兩人開始一段逗趣的戀愛故事。

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楊紫（左）、成毅在《沉香如屑》譜虐心愛情。（緯來提供）

成毅說，最讓他印象深刻的台詞是顏淡跳下了無橋的那段戲，他講「真是瘋了」，當時在對戲時，還跟導演、編劇老師討論這句話到底是指的是顏淡還是他自己？後來成毅解讀說，只要是陷入愛情中的人，就都會失去理智。拍攝《沉香如屑》時，最令成毅難忘的場景是去新疆拍攝的仙魔大戰，當時大家都穿著盔甲、吹風沙、吊鋼絲，一休息就是趕快撐陽傘、戴墨鏡、戴口罩怕自己脫妝，雖然能恣意享受新疆美食，但成毅說，如果要他選一項跟應淵帝君一樣的技能，他希望能有任意門，隨時到想去的地方。

楊紫（左）、成毅在《沉香如屑》譜虐心愛情。（緯來提供）

成毅過往在劇播出後，通常會大方的告別角色，但這一次他卻表示「沉香不滅」，還婉拒粉絲做帝后的請求，並說出「應淵會惹老婆顏淡生氣」，這是在成毅出道以來，第一次公開使用「老婆」一詞。這一舉動不僅讓粉絲們感到驚喜和激動，讓大家更加期待他和楊紫之間的故事發展。

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