晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「大馬女神」蔡卓宜小塊黑布遮不住辣身材 美背全露性感up

「大馬女神」蔡卓宜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕臉蛋精緻、身材姣好的「大馬女神」蔡卓宜擁有魔鬼般前凸後翹的身材，近日她曬照已經換上夏裝，一小塊黑色布料以菱形方式擋住前胸，背後只有兩條細帶綁住，走在路上便引起不少路人側目。大方的蔡卓宜還在街上拍上，身子微微一側，更是溢出傲人上圍。

蔡卓宜身上只穿了一塊黑布料不規則短上衣。（翻攝自IG）

蔡卓宜上衣露出整片美背。（翻攝自IG）

今（8）蔡卓宜在社群發文，曬出自己站在韓國街頭上的一系列辣照，她雙手波聊著頭髮，身上的黑布帶點民族風味，最重要的是，她身上沒有其他衣物，就靠這一小塊黑布遮著。照片中的蔡卓宜顯得身材修長，下半身的破洞牛仔短褲則突出她的螞蟻腰與嫩白長腿，散發著甜美的性感。

5位女神聚在一起慶祝郭書瑤（後排中）生日。（翻攝自IG）

原來蔡卓宜好友郭書瑤本月18日過34歲生日，所以蔡卓宜、「丫頭」詹子晴、鄭茵聲、張景嵐等共5位女神要一起慶祝，蔡卓宜也感性說：「完美的夜晚因為有妳們，生日快樂我的瑤」。

郭書瑤（左）扮鬼臉逗笑蔡卓宜。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中