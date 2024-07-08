「大馬女神」蔡卓宜小塊黑布遮不住辣身材 美背全露性感up

「大馬女神」蔡卓宜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕臉蛋精緻、身材姣好的「大馬女神」蔡卓宜擁有魔鬼般前凸後翹的身材，近日她曬照已經換上夏裝，一小塊黑色布料以菱形方式擋住前胸，背後只有兩條細帶綁住，走在路上便引起不少路人側目。大方的蔡卓宜還在街上拍上，身子微微一側，更是溢出傲人上圍。

蔡卓宜身上只穿了一塊黑布料不規則短上衣。（翻攝自IG）

蔡卓宜上衣露出整片美背。（翻攝自IG）

今（8）蔡卓宜在社群發文，曬出自己站在韓國街頭上的一系列辣照，她雙手波聊著頭髮，身上的黑布帶點民族風味，最重要的是，她身上沒有其他衣物，就靠這一小塊黑布遮著。照片中的蔡卓宜顯得身材修長，下半身的破洞牛仔短褲則突出她的螞蟻腰與嫩白長腿，散發著甜美的性感。

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5位女神聚在一起慶祝郭書瑤（後排中）生日。（翻攝自IG）

原來蔡卓宜好友郭書瑤本月18日過34歲生日，所以蔡卓宜、「丫頭」詹子晴、鄭茵聲、張景嵐等共5位女神要一起慶祝，蔡卓宜也感性說：「完美的夜晚因為有妳們，生日快樂我的瑤」。

郭書瑤（左）扮鬼臉逗笑蔡卓宜。（翻攝自IG）

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