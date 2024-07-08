吳慷仁不滿《藍調時光》停拍背黑鍋「讓人賭爛」 柴智屏「要扛責任的是我」吐心聲

〔記者李紹綾／台北報導〕「偶像劇教母」柴智屏去年宣布籌拍華語版《我們的藍調時光》，不料上個月卻傳出停拍，金馬影帝吳慷仁不滿自己成了停拍主因，在私人臉書上砲轟。柴智屏透過社群表示，「延期拍攝是為更完善的準備，若要扛責任也應該是我，沒有要將責任推卸給任何人，為免以訛傳訛，不再口水是非。」

吳慷仁。（資料照，記者潘少棠攝）

吳慷仁直接點名柴智屏成立的米神國際，「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」、「氣到橫膈膜以下，過分至極，不知道他們說謊的時候有沒有臉紅」，他表示從未答應演出，沒想到卻被講得如此難聽，「說我答應要接，卻因其他的戲不接了，跑了。」否認並非是自己不接戲造成停拍。

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柴智屏。（資料照，米神國際提供）

柴智屏分享6月20日發給工作人員的公告，文中提到該劇因氣候與當地條件，只有在8月底至10月初是最理想的拍攝時間，而原本預計在今年8月20日開拍的計劃，尚有部份工作未臻完善，「因此，為了更完美的拍攝品質或是更縝密的制作規劃，我們決定延後到明年的此時進行拍攝。在此鄭重的期望，明年此時此刻，原班人馬，全員集合，繼續我們的拍攝計劃，感謝大家對於米神的包容與支持。」

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