來認領！「金秀賢樹」路標狂刷五星 網定位成熱門打卡點

〔記者鍾志均／台北報導〕金秀賢上週五暌違9年抵台掀追星潮，他此行為了6日林口體育館見面會，待了3天2夜；廣大粉絲不捨他昨離台，Google竟出現「金秀賢樹」熱門打卡地點，已有第一批粉絲火速朝聖，引爆網友熱烈討論！

金秀賢。（記者朱沛雄攝）

金秀賢在「泡泡」（偶像社群付費平台）發出來台出遊照，除了大家已熟知的名店鼎泰豐，包括他和一棵大樹的合照，以及在便利商店打卡的照片流出，立刻在網上傳開，造訪的火鍋店名也隨之曝光。

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「金秀賢樹」被網友肉搜出來，立刻變熱門景點。（翻攝自X）

金秀賢在台北和某棵大樹合照，被眼尖粉絲一眼認出，趁半夜集體「創造」出熱門打卡點，並在Google Map標記為「金秀賢樹나무」，也有粉絲秀出自己的地圖出現的是「秀Man（金秀賢暱稱）나무」，非常可愛。

熱情粉絲創造「金秀賢樹」打卡點，吸引眾多網友火速朝聖。（翻攝自Google Map）

據知，金秀賢此行下榻飯店曝光後，他抽空前往美堤河濱公園運動，順勢和大樹拍照，沒多久秒變熱門打卡點，粉絲表示要刷「五星好評」，也有人放話要讓該樹爆紅，號召「秀彬」（金秀賢《淚之女王》中女兒名」們集體出動。

網友得知台灣有「金秀賢樹」後，紛紛上網發文表示「台灣的朋友快來認領這棵樹」、「笑死我，和金秀賢一樣有趣的大樹就這樣紅了」、「真好，免費替樹代言」、「這坑好深，以後可能要收門票了」。

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