晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

來認領！「金秀賢樹」路標狂刷五星 網定位成熱門打卡點

〔記者鍾志均／台北報導〕金秀賢上週五暌違9年抵台掀追星潮，他此行為了6日林口體育館見面會，待了3天2夜；廣大粉絲不捨他昨離台，Google竟出現「金秀賢樹」熱門打卡地點，已有第一批粉絲火速朝聖，引爆網友熱烈討論！

金秀賢。（記者朱沛雄攝）

金秀賢在「泡泡」（偶像社群付費平台）發出來台出遊照，除了大家已熟知的名店鼎泰豐，包括他和一棵大樹的合照，以及在便利商店打卡的照片流出，立刻在網上傳開，造訪的火鍋店名也隨之曝光。

「金秀賢樹」被網友肉搜出來，立刻變熱門景點。（翻攝自X）

金秀賢在台北和某棵大樹合照，被眼尖粉絲一眼認出，趁半夜集體「創造」出熱門打卡點，並在Google Map標記為「金秀賢樹나무」，也有粉絲秀出自己的地圖出現的是「秀Man（金秀賢暱稱）나무」，非常可愛。

熱情粉絲創造「金秀賢樹」打卡點，吸引眾多網友火速朝聖。（翻攝自Google Map）

據知，金秀賢此行下榻飯店曝光後，他抽空前往美堤河濱公園運動，順勢和大樹拍照，沒多久秒變熱門打卡點，粉絲表示要刷「五星好評」，也有人放話要讓該樹爆紅，號召「秀彬」（金秀賢《淚之女王》中女兒名」們集體出動。

網友得知台灣有「金秀賢樹」後，紛紛上網發文表示「台灣的朋友快來認領這棵樹」、「笑死我，和金秀賢一樣有趣的大樹就這樣紅了」、「真好，免費替樹代言」、「這坑好深，以後可能要收門票了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中