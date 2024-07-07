劉松仁公開胡歌妻真面目 衝熱搜第一急刪文
胡歌夫妻日前相偕現身劉松仁聚會。（翻攝自微博）
〔記者林南谷／綜合報導〕古裝劇男神胡歌近期靠著電視劇《繁花》再登事業高峰，不久前還睽違6年再度來台與影迷交流，和6年前不一樣的是，今年他多了人夫、人父身分，香港男星劉松仁日前意外曝光同框胡歌夫妻，「胡夫人」正面照也第一次曝光引發議論，劉松仁為了降溫急刪文。
請繼續往下閱讀...
5日劉松仁在微博公開與胡歌夫妻聚會，胡歌太太黃曦寧正面照也首曝光，照片隨即被瘋傳更登上熱搜第一，雖然胡歌獲大批網友留言祝福他愛情事業豐收，但照片被大批媒體轉載報導，導致劉松仁覺得很不好意思，昨天急忙刪文。
胡歌夫妻日前相偕現身劉松仁聚會，劉松仁更在微博發文寫下：「昨天見到偶像，與老朋友聚舊，真是一件很開心的事！友情無價～祝福大家健康快樂！友誼長存！ 」照片中，胡歌身邊出現短髮女子，且兩人同穿黑色情侶裝，多家媒體都直指該女子為胡歌太太，關鍵字「胡歌和老婆同框照」更是衝上微博熱搜榜首。
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈
來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧
娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡
娛樂頻道有IG囉:點這裡
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。