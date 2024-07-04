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千名粉絲入夜守候迎接！ SHINee泰民、EXO燦烈抵達小港機場

首先步出入境大廳的是EXO 燦烈，一身米色襯衫搭配休閒短褲，非常具有親和力，一路上不斷跟在場粉絲揮手致意。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕2024「高雄啤酒音樂節」即將於明天7月5日至7日7日，一連三天在夢時代對面廣場熱情登場，這次出席的演出陣容除了台灣多組藝人歌手外，還有重量級韓星男團FTIsland、ZICO、SHINee泰民、EXO燦烈、Chen、Xiumin及Jessica等人，超強卡司讓粉絲驚呼「高雄啤酒音樂節」太讚啦。

接著SHINee泰民也走出入境大廳，一身水藍色襯衫搭配長褲，頭戴帽子與口罩，不減巨星風采，現場也不斷跟粉絲揮手，在工作人員引導下坐上保母車離去。（記者李惠洲攝）

即將在明天擔任第一場演出嘉賓的韓星EXO燦烈與SHINee泰民，搭乘今晚BR171班機來台，原定時間22點40分抵達高雄小港機場，但因為韓國機場受到氣候影響，所以延遲至22點55分抵達，盡管抵台時間近深夜11點，但機場早已湧入上千名粉絲在大廳守候，一路延伸至機場側門，工作人員甚至拉起紅龍維持秩序。

為了維持秩序，工作人員拉出紅龍，清出一條道路讓偶像快速通過。（記者李惠洲攝）

首先走出入境大廳的是EXO燦烈，接著SHINee泰民也現身入境大廳，一前一後不到十秒，讓在場的粉絲瘋狂尖叫，現場許多歌迷手拿自製手板吸引偶像注目，EXO燦烈與SHINee泰民邊走邊與所有粉絲揮手致意，讓在場粉絲興奮不已，兩人隨後在工作人員的引導下走向保母車，上車離去到飯店休息。

當EXO 燦烈與SHINee泰民走出入境大廳，粉絲們紛紛拿起手機拍照錄影。（記者李惠洲攝）

首先步出入境大廳的是EXO 燦烈，一身米色襯衫搭配休閒短褲，非常具有親和力，一路上不斷跟在場粉絲揮手致意。（記者李惠洲攝）

接著SHINee泰民也走出入境大廳，一身水藍色襯衫搭配長褲，頭戴帽子與口罩，不減巨星風采，現場也不斷跟粉絲揮手，在工作人員引導下坐上保母車離去。（記者李惠洲攝）

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