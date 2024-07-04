「森恬CP」成真？杜忻恬披婚紗甜喊我願意 康康不忍竟要熊抱搶婚

康康（中）熊抱杜忻恬（左）遭李子森阻攔。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《綜藝一級棒》主持群李子森、杜忻恬是螢幕CP，兩人為了節目企劃的婚禮必唱金曲，特地換上婚紗，讓康康有感而發自願要演杜忻恬的爸爸:「我女兒現在5歲，我不知道有沒有辦法看到她結婚生小孩，所以趁節目先來預演。」沒想到後面竟上演搶婚戲碼。

李子森（左）和杜忻恬被拱原地結婚。（中視提供）

當康康牽著杜忻恬走上舞台，當眾問李子森：「你願意娶忻恬嗎？」而李子森深情說出「我願意」，輪到杜忻恬時，則是甜笑地答應，沒想到康康無預警脫口「但我不願意！」接著轉身就要熊抱杜忻恬，李子森一看趕緊出手拉開康康，氣的康康大喊：「這是你對待岳父的態度嗎！」

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李子森和杜忻恬選唱《三生三幸》，展現精湛的歌唱技巧，完全沒有NG，唱到最後更真情流露手牽著手，這一幕讓主持群直呼「好浪漫」，甚至笑稱「可以送入洞房了」。杜忻恬透露為節目首披嫁紗心情確實有一點緊張，「這種要出嫁的感覺是之前沒有過的。」但她也說自己不是一定要結婚的人，所以至今沒特別幻想過結婚的場景，把穿白紗的第一次體驗獻給節目她自己也著實難忘。

主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬日前還到桃園興仁花園夜市掃街宣傳，其中許志豪的爸媽更是突然現身，讓他又驚又喜，還有熱情店家一見到康康就送上啤酒，康康也當場乾杯，氣氛嗨到不行。

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