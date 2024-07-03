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娛樂 電影

狼情侍意甜蜜蜜！死侍金鋼狼狂捅狂插 相愛相殺叫賣預售票

〔記者許世穎／台北報導〕漫威電影宇宙年度話題鉅作《死侍與金鋼狼》上映倒數，鐵粉摩拳擦掌、期待已久的預售票終於在今（3）日千呼萬喚「死」出來，雙倍漫威救星夢幻合體全面開跑，粉絲最期盼的海報項鍊「狼情侍意定情鍊」如今願望成真，台灣現在也拿得到。

《死侍與金鋼狼》預售票正式在台開賣。（漫威影業提供）

「金鋼狼」休傑克曼與「死侍」萊恩雷諾斯雙帥在預售票宣傳影片中繼續盡情耍賤搞笑，一開始獨自一人的萊恩正在剝香蕉，休忽然出現並從口袋裡掏出一個黃色信封要給他，打開後萊恩發現是東尼獎賄款並大聲唸出（休是兩座東尼獎得主）。

《死侍與金剛狼》預售好康贈品，也於今日隆重公佈。（漫威影業提供）

難為情的休馬上收回換成對的信封，原來是二張《死侍與金剛狼》電影票，卻令萊恩秒回憶片中兩人相愛相殺的畫面，休則是想到死侍被金鋼狼狂捅狂插，讓「不蘇胡」氣氛頓時凝結到最高點。

台灣也正式引進1比1《死侍與金鋼狼》雕像，即日起正式在台北市信義威秀中廳公開展示。（漫威影業提供）

第二支宣傳影片則由死侍親自出馬「叫賣」，果然再度口無遮攔，先說本片就要讓東家迪士尼生氣氣，還說要大開「金鋼狼」休傑克曼的玩笑，就連沒出現的保羅路德躺著都中槍，看到巨大蟻人骸骨基地被說終於「老透了」！

死侍也大婊漫威超級英雄服裝，說漫威都是一群穿緊身衣還裝沒事的奇怪男女，最後卻又說反正是電影就能天馬行空、為所欲為，不按牌理出牌的無厘頭招牌風格，再度令人絕倒不已。

萬眾矚目的《死侍與金剛狼》預售票正式在台開賣，好康贈品也於今日隆重公佈！只要購買任一版本預售票一張，即送死侍狼叔相愛相殺原文A3海報一張，購買特殊版本預售票兩張，更加碼贈送海報上一曝光便令人趨之若鶩「狼情侍意」定情鍊乙對，只要看IMAX、4DX、MX4D、Dolby和最新引進台灣的Screen X任一版本，皆有機會獲得。

此外，台灣也正式引進1比1死侍與金鋼狼雕像，全台唯一一座即日起正式在台北市信義威秀中廳公開展示，並邀請民眾跟雕像留下甜蜜的合影及打卡，就有機會獲得電影限量大禮包。《死侍與金鋼狼》將於7月24日在台上映。

休傑克曼邀請萊恩雷諾斯一起看《死侍與金鋼狼》片段：

《死侍與金鋼狼》死侍有話要說影片：

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