謝金燕否認說過「長沙再也不見」 未能成團粉絲抱不平

謝金燕抱著七仔娃娃坐著風火輪回家囉！（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣「電音天后」謝金燕參加《乘風2024》（《浪姐5》），憑著精湛舞技和不服輸的精神，一路闖進總決賽。日前網路傳言謝金燕未能成團，讓許多粉絲感到相當可惜，並指出謝金燕在社群寫下「長沙再也不見」。對此，謝金燕稍早社群澄清，經紀人也出面表示：「她（謝金燕）從沒說過這句話」。

謝金燕在《浪姐》展現了無比的鬥志。（翻攝自微博）

年底即將滿50歲的謝金燕在節目中表現亮眼，她努力練習的拚搏精神替自己圈粉無數。先前她在節目的直播秀中演唱自己的經典歌曲《練舞功》，如願將台語帶上《浪姐》舞台，且在全開麥的狀況下，謝金燕的唱功被認可，且氣勢滿滿，讓人見識到台灣電音天后的魅力。

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謝金燕從參與節目開始，就抱持著「走出舒適圈」的心態。（翻攝自微博）

謝金燕從參與節目開始，就抱持著「走出舒適圈」的心態，因此過程中不斷挑戰自我，雖然結果不能由謝金燕決定，但她每一次公演都是拿出200％的力氣。過去因車禍受重傷的謝金燕面對許多別人做起來稀鬆平常的舞蹈動作，總是要用盡力氣練習，還不一定能做得到，但她從未卻步。

昨日謝金燕PO出機場照片，她抱著粉絲送她的大熊貓「七仔」娃娃，並說：「姐要回家咯，還有風火輪（行動不便還好有它），感謝姐寶們給姐的愛」，最後標註「長沙我們下次見囉」。

謝金燕每一次公演都是拿出200％的力氣。（翻攝自微博）

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