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娛樂 最新消息

Jessica成最講義氣代表！認定和某人深交「會非常長遠」

Jessica成為7月《美麗佳人》封面人物。（Marie Claire 美麗佳人提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星「Jessica」鄭秀妍出道10多年，最近成為7月《美麗佳人》封面人物，她一路以來單打獨鬥，是ESTJ（總經理）的最佳化身，原來她還很講義氣，直說「只要認定想和某人深交，就會是非常長遠的關係！」

Jessica表示說出口的話，一定會遵守兩人間的承諾，因此她還有個外號叫做「Power J」，只是何時才會鬆懈呢？她說：「如果是和妹妹（鄭秀晶 Crystal）旅行的話，我會比較放寬心，因為我們喜好類似，讓她安排我很放心。」

Jessica成為7月《美麗佳人》封面人物。（Marie Claire 美麗佳人提供）

對於十六型人格，Jessica說：「我覺得測驗結果非常準確。雖然經常會在E和I之間游移，但因為從事演藝工作，我學會如何和別人打交道，儘管內心其實是蠻害羞的，比起Social，一個人獨處會更自在。」

儘管演藝路崎嶇，Jessica仍認為「Follow My Heart，這句話一直在我心中沒有變過，以後也不會改變；我相信自己的心，並且按照它的指引行動，無論結果如何，我都不會後悔。」

由於Jessica多次來台，結識不少台灣朋友，她特別愛吃台灣火鍋，還說每次來台灣，都會和朋友聯繫，「如果有時間的話，就會一起吃飯，吃了很多美食，工作也能順利進行，Work Hard, Play Hard！」

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