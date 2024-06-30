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娛樂 電視

籃籃遇狂粉「花50萬台日奔波」 直球對決：希望他收斂一點

籃籃上《女王大人》。（緯來綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《女王大人》日前邀請啦啦隊女神李多慧、籃籃、孟潔、宜芳上節目，籃籃透露一位來自日本的粉絲相當瘋狂，只看過籃籃一、兩次，就開始日本台灣兩地跑，搭紅眼班機瘋狂追她所有活動跟球賽，光一年來回機票可能就花了40、50萬。

李多慧上《女王大人》。（緯來綜合台提供）

籃籃分享自己有一位讓人印象深刻的日本粉絲，只看過籃籃一、兩次，就開始日本台灣兩地跑，搭紅眼班機瘋狂追她所有活動跟球賽，光一年來回機票可能就花了40、50萬，前後追了籃籃有將近五、六年時間。有一次籃籃去北海道應援球賽，這位日本粉絲也到北海道看球賽，沒想到賽後籃籃和團隊去北海道拉麵村吃拉麵，只是發了一張拉麵碗的限時動態，這位日本粉絲一看到就跑到拉麵村去，一間一間拉麵店打開找籃籃在哪裡，瘋狂舉動讓籃籃嚇到決定跟這位粉絲直說，她感到困擾也很有壓力，希望他可以收斂一點。

孟潔上《女王大人》。（緯來綜合台提供）

孟潔則補充說道自己有次錄完影要回家，就看到有一位粉絲在門口等，但這位粉絲也沒有要搭話的意思，孟潔也沒多想就走去捷運站搭車，結果粉絲也跟著她走進捷運站，上了同一列車廂，等到孟潔要下車的時候，這位粉絲也跟著孟潔一起下車，讓孟潔嚇到趕緊趁捷運還沒關門立刻轉身又走回車廂，沒想到這名粉絲竟又跟著孟潔回到車廂，後來孟潔乾脆隨機挑一站下車，卻見這名男子一路尾隨在後，她只好躲進一家店打電話請朋友過來救她，再趁粉絲不注意趕緊逃離。

本集節目中除了啦啦隊女神，還邀請幾位運動男神，要讓她們靠男神外表猜運動項目，當中就有今年「2024巴黎奧運」代表台灣參賽「男子400公尺跨欄」的選手彭名揚，四位啦啦隊女神現場幫他跳應援舞「名揚、名揚、奧運最強」，讓彭名揚開心害羞地說：「我覺得回去可以練得非常地好。」另外還有網球教練興瑞，去年是國手詹詠然、詹皓晴姊妹的陪練員，看到彭名揚的專屬應援，讓興瑞苦笑後悔自己沒繼續培訓代表台灣出賽。

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