英文拼音同「陳柏惟」 他赴港被帶小房間釣出本尊留言

電視名嘴、前立委陳柏惟。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陸委會27日宣布中港澳旅遊警示升至「橙色」，建議國人非必要避免前往旅行，有網友28日分享親身經歷，表示他的英文姓名拼音和電視名嘴、前立委陳柏惟相同，加上剛好又是同年出生，導致他到香港旅遊時被海關留下來更帶到小房間盤查，消息一出，意外釣出陳柏惟本尊留言。

這位造訪香港遭海關特別留下來盤查的當事人在threads分享，5月從澳門到香港迪士尼樂園旅遊，不料入境香港時，突被海關人員抽走台胞證並扣留逾30分鐘，期間還被抓到小房間問話。

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當事人表示，香港海關扣留主因，疑因他的英文姓名拼音跟陳柏惟相同，加上剛好又是同年出生，因而被留下來盤問了解真正身分背景，當事人無奈說：「就是超級黑名單啦！」

立委王定宇提醒，中國的惡法及制度，已證明這是不適合旅遊或投資的地方。（資料照）

特別的是，這名被海關特別留下來盤查的當事人發文後，意外釣出本尊陳柏惟留言：「脖圍（柏惟）兄，我很抱歉。」

據悉，中國國安部預計從7月1日起，擴大中國執法人員對入境旅客的權力，包含調查隨身手機、筆電等電子設備，以及盤問旅客電子郵件帳密等個資。

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王定宇昨受訪表示，該名和陳柏惟拼音一樣的民眾被盤問，由此可看出在中共統治下，不管是中國、香港或澳門，對台灣而言都充滿不確定的風險，很多人自認不會那麼倒霉、或認為不做壞事就沒關係，但若是了解中國法律，不管是反間諜法、國安法、國家機密保護法等，「中國說你違法、你就違法。」

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