金曲35》巴奈奪獎疾呼勿忘天安門事件！網讚猛勝舔共藝人

巴奈（左）在台上勇敢說出今年是六四天安門事件35周年。（攝影新聞組攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕原住民歌手巴奈今（29）晚以首度發行的台語專輯《夜婆》，勇奪第35屆金曲獎「最佳台語專輯」，她披著「沒有人是局外人」布條上台，更直接開噴「在我們這個母親島上很多苦難，請你們記得金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，大家加油。」被不少網友大讚有種！

巴奈剛結束在凱達格蘭大道靜坐抗議，在致詞依然不忘提到自己的訴求，更說感謝小豪寫這些歌，「我們這個島有很多不一樣的文化，有很多很重要、不一樣的族群，這個苦難的島，有時候支配者是綠色，有時候是藍色 ，不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的。」最後更提到天安門事件跟金曲獎一樣35年了。

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對此批踢踢有人狂噴「上台領獎為什麼要講這個？」但隨即有人回嗆「台灣就是有上台講什麼都可以的自由。」、「你覺得上台該講什麼才對，你可以自己上去講，前提是要先得獎」。

還有人以簡體字在其他社群寫道「自從那次金馬獎之後，直播都變成延遲播出了，就怕有人搞政治，好好的文娛就被幾個人搞死了。」再被回嗆「台灣就是一個可以讓你隨心所欲講你在意的議題的一個『國家』，中國可以講習近平下台嗎？」更有人直說「巴奈好讚！講出那些舔共藝人不敢說的話」。

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