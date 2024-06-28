《大熱門》高中正妹車禍命危 父母「以淚洗面」駁斥無照駕駛

吳孟庭曾上過《綜藝大熱門》頭腦大挑戰單元。（翻攝自《綜藝大熱門 Hot Door Night》YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾受邀上過吳宗憲節目《綜藝大熱門》的正妹學生吳孟庭，剛從新竹磐石高中畢業，本月17日她練習機車時發生車禍，目前仍在與死神搏鬥，若情況不樂觀，恐永遠離開世界，父母盼各界幫忙集氣。

吳孟庭IG擁有5萬粉絲，稱得上小網美，大家都留言替她打氣。（翻攝自＠_mt113 IG）

吳孟庭IG擁有5萬粉絲，稱得上小網美，大家都留言替她打氣。（翻攝自＠_mt113 IG）

吳孟庭父母透過女兒的IG發文透露，愛女本月17日上午去練習機車時，不幸發生車禍，因撞擊到腦部，正在與死神搏鬥，盼外界一起幫忙集氣，祝福她順利度過這個難關。雙親也強調，女兒並非無照駕駛，車禍當天是被有駕照的同學騎車，載往監理所練習機車，「並非某些網友胡亂造謠中傷無中生有的事。」

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孟庭爸爸悲痛地說「天天都在以淚洗面」。（翻攝自＠_mt113 IG）

貼文曝光後，網友紛紛留言替吳孟庭加油打氣，「相信妳一定可以好轉的，希望妳一定要回來加油」、「一起集氣渡過難關」。

吳孟庭爸媽發文全文

我是孟庭的爸爸，非常感謝大家的幫忙與祝福，在這裡我要澄清一下，我女兒並非是無照駕駛，而是有同學載要去監理所練習騎摩托車的路上發生事故的，而該位同學是有駕照的，並不是某些網友胡亂造謠中傷無中生有的事，這些都有警局的筆錄及事發的監視錄像，只不過這些東西都是我們的隱私問題，我和孟庭的媽媽到現在為止都不敢去看監視畫面，因為看了會很難過，我希望大家不要再我們的傷口上繼續灑鹽。

我現在已經是每天都在以淚洗面了，我只希望大家都可以幫我女兒加油打氣，而不是要製造新聞也不是要炒作新聞，我身為一個非常想念女兒的父親，幾乎無時無刻都在等待我的寶貝女兒能趕快回來，這是一個卑微的願望而已，希望大家能多多體諒，謝謝大家的支持與祝福。

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