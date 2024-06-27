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娛樂 電影

金獎女星成「入侵日」首選！露琵塔「為戲減重」寫情書給紐約

奧斯卡得主露琵塔尼詠歐（右）在《噤界：入侵日》飾演主角莎蜜拉。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《噤界》系列推出新作《噤界：入侵日》，由《豬殺令》導演麥可薩諾斯基接棒執導，帶領觀眾見證讓世界變得寂靜無聲的入侵日究竟如何發生。系列原創編導約翰卡拉辛斯基這次擔任製片，透露導演麥可薩諾斯基對於主角莎蜜拉的首選，就是奧斯卡得主露琵塔尼詠歐，更大讚她是一位演技精湛和氣場強大的女演員。

製片卡拉辛斯基直說演出「莎蜜拉」這個角色，對演員的身體和心理來說都具有非常高的挑戰性，「因為她在拍攝過程中，每天都必須承受巨大的驚嚇，然而她卻仍然能夠做出既傳神又優雅的表演，為她的角色賦予勇敢和脆弱的特質。」

露琵塔尼詠歐透露為《噤界：入侵日》減重。（UIP提供）

為戲減重的露琵塔則透露，自己從來沒有為了飾演一個角色這麼做過，「但是我想要這麼做的原因是，當你肚子很餓而且體重嚴重不足的時候，身體就會變得非常孱弱，而且會用最省力的方式考慮做出每一個動作，我因為減重常常會處於低能量的狀態，這一點就會反映在當天拍攝的戲份中。」

露琵塔也提到，能為這個系列的忠實粉絲以及全新的觀眾，在不同的背景設定下看到一群全新的角色感到興奮，「這部電影就像是一封獻給紐約市的情書，全球觀眾一定會對這部電影深深著迷。這座舉世聞名的大都會對全世界來說意義重大。這是一部既優美又富有詩意的驚悚片，片中的角色也和一般電影中的主人翁完全不同。」

製片安德魯佛姆則鼓勵所有觀眾都能在大銀幕上觀賞《噤界：入侵日》，「作為一種觀影體驗，聲音在這部電影中扮演了至關重要的角色，而且要完全體驗這部電影，就必須進戲院觀賞。」

佛姆形容，當觀眾坐在寂靜無聲的影廳裡，和片中角色以及其他觀眾一起體驗這場冒險旅程的時候，絕對會加倍享受這場非常獨特的觀影經驗，「而且你也會知道就算你只是用手摸一下爆米花，影廳裡所有的觀眾都會聽到你發出來的聲音。」《噤界：入侵日》已在台上映。

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