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娛樂 日韓

日本人穿上基隆玄濟宮T恤？新學校領袖來台揭真相

新學校領袖Suzuka曾PO出身穿「基隆玄濟宮」的照片，透露其實不知道那什麼意思。（88rising提供、翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本4人團體ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）今天（27日）在新莊開唱，並接受訪問，表示知道去年推出的歌曲《Tokyo Calling》入圍金曲獎最佳MV，感到非常開心，期許如果獲獎，能夠讓更多華人知道她們。

首次公開來台演出，4人提到美食都相當興奮，Kanon、Mizyu點名麻婆豆腐，更大讚是「人生最好吃」，Rin則是大讚小籠包，「尤其是巧克力小籠包，口中滿滿巧克力，好幸福喔～」曾來過台北的Suzuka則是難忘XO醬，「好吃到快昏倒！」

新學校領袖的《Tokyo Calling》MV入圍本屆金曲獎最佳MV。（翻攝自YouTube）

有趣的是，之前Suzuka來台時，還買了一件「基隆玄濟宮」的衣服，她笑說是在夜市買的，「看到有很多沒看過的漢字，就直接買來穿，穿了好一陣子。」不過她透露其實完全不知道上面是什麼意思，今天透過記者才知道，原來上面是宮廟名稱。

此次入圍金曲獎的MV《Tokyo Calling》，4人在MV中宛如「哥吉拉」般巨大化，在特攝模型中跳舞，她們笑說都不敢輕舉妄動，因為擔心把模型弄倒，但因為她們的舞蹈動作太大，地板、電線都在震動。此外，除了Suzuka以外的3人還角色扮演成爸爸、媽媽以及哥哥，Rin表示，一般拍MV的時候都是換衣服而已，這次連髮型都變了，覺得相當難得。

MV總共花了2天的時間拍攝，問及有沒有熬夜「翻班」？她們趕緊澄清「我們公司不黑心」，笑翻眾人。

新學校領袖Suzuka（左起）、Rin、Kanon、Mizyu首次來台開唱，拍照姿勢超搞怪，完全不用攝影師指導。（88rising提供）

最後詢問是否有想要對台粉說的話？Suzuka直言就是謝謝，她們希望繼續為全世界帶來活力，也能從大家獲得能量，成為愛的循環。

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