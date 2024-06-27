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娛樂 最新消息

46歲孫芸芸罕曬姊弟同框照！ 高顏值萬人讚爆：家族長腿基因

孫芸芸曬出與弟弟孫智宏的合照。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣第一名媛孫芸芸擁有精緻臉孔與姣好身材，舉手投足都散發高級氣質，是時尚圈的指標人物。不時會在社群分享生活點滴的她，今（27日）罕見曬出與大弟孫智宏的合照，兩人高顏值及時髦穿搭，瞬間吸引大批網友按讚。

孫芸芸姊弟擁有高顏值。（翻攝自IG）

孫芸芸在IG曬出一系列與弟弟的合照，可見她身穿白色背心搭配黑色短裙，腳踩名牌涼鞋，一雙筆直美腿令人稱羨，而弟弟則是身穿黑色襯衫及卡其速短褲，兩人的穿搭簡單率性，在一片鮮豔的牆前合照，弟弟輕摟姊姊的肩膀，可見兩人擁有好感情。

在另外一組照片中，兩人在餐廳對著鏡頭俏皮擺拍，孫芸芸的逆齡顏值，絲毫看不出已經46歲。照片曝光後，網友紛紛讚嘆兩姊弟的高顏值，「家族美腿基因，羨慕」、「姊美弟帥」，「真的很會保養」、「是兄妹吧！」、「這一家都是怎麼保養的」。

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孫芸芸

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