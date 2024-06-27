（影音）Energy阿弟結婚17年！ 老婆爆「百元婚禮」內幕：他不是真心愛我

〔記者李紹綾／台北報導〕「阿弟」蕭景鴻與老婆「Mei」邱馨葦結婚17年，日前參加Energy團員張書偉婚禮，看到新人沉浸幸福的模樣，讓Mei忍不住向老公喊話：「史上最殺的偶像團體男主唱蕭景鴻先生你還欠我一個婚禮喔！」兩人今（27日）出席羅慧夫顱顏基金募款記者會，談起補辦婚禮一事，Mei爆料15年前左右，兩人曾在線上辦過婚禮，她直指：「他那時跟我結婚，不是真心愛我。」

Energy阿弟（左）與太太Mei。（記者胡舜翔攝）

阿弟近期為Energy演唱會進行排練，談到婚禮計畫，他遲疑了一下說：「先讓我把演唱會忙完好不好。」Mei爆料，每次參加婚禮，兩人都是滿滿的感動，阿弟還常眼眶泛淚、握著她的手問：「妳想不想辦？」但每次問完，走出婚宴廣場後，老公就好像忘了這件事，阿弟聽到Mei這番表白當場求饒，喊話：「這件事情就是告訴大家，以後不要再炸我了，我再也不去參加婚禮了。」

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Energy阿弟（左）與太太Mei力挺顱顏患童，盼還給孩子友善成長環境。（記者胡舜翔攝）

Mei透露，在女兒2歲左右，她和阿弟已辦過婚禮，只不過是線上的「網婚」，兩人當時玩線上遊戲，角色可以結婚，「他那時突然從購物車送了我一件婚紗，就說『走！我們上天堂結婚。』還找了一堆不認識的網友參加婚禮。」聽到這段往事，阿弟直喊：「拜託，同時好幾萬人上線祝福，還不好嗎？這麼荒謬的事，不要講這麼仔細。」Mei則回說：「因為我很在意。」

阿弟早已忘記當時在遊戲裡買的婚紗多少錢，但Mei卻記得清清楚楚，她說：「100多塊台幣，我的婚禮就花費100多塊。」雖然聽來荒謬，但是她覺得阿弟當時在遊戲裡送婚紗的舉動，並非是真心愛她，「是因為要練功，夫妻遊戲經驗值會有雙倍。」

阿弟（左）蕭景鴻與老婆Mei結婚17年。（記者胡舜翔攝）

對於婚禮，Mei覺得隔太久了，「似乎有點過了」，從一開始女兒可以當花童，到現在女兒已經18歲，可以當伴娘了，「女兒看到父母的婚禮，好像滿特別的，但是我們年紀大了，很容易累，光想到婚禮的細節，我們就看著對方說『唉！算了啦！』，反正我們都這樣子過了將近18個年頭，沒有婚禮我們也很開心。」

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