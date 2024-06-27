晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（影音）Energy阿弟結婚17年！ 老婆爆「百元婚禮」內幕：他不是真心愛我

〔記者李紹綾／台北報導〕「阿弟」蕭景鴻與老婆「Mei」邱馨葦結婚17年，日前參加Energy團員張書偉婚禮，看到新人沉浸幸福的模樣，讓Mei忍不住向老公喊話：「史上最殺的偶像團體男主唱蕭景鴻先生你還欠我一個婚禮喔！」兩人今（27日）出席羅慧夫顱顏基金募款記者會，談起補辦婚禮一事，Mei爆料15年前左右，兩人曾在線上辦過婚禮，她直指：「他那時跟我結婚，不是真心愛我。」

Energy阿弟（左）與太太Mei。（記者胡舜翔攝）

阿弟近期為Energy演唱會進行排練，談到婚禮計畫，他遲疑了一下說：「先讓我把演唱會忙完好不好。」Mei爆料，每次參加婚禮，兩人都是滿滿的感動，阿弟還常眼眶泛淚、握著她的手問：「妳想不想辦？」但每次問完，走出婚宴廣場後，老公就好像忘了這件事，阿弟聽到Mei這番表白當場求饒，喊話：「這件事情就是告訴大家，以後不要再炸我了，我再也不去參加婚禮了。」

Energy阿弟（左）與太太Mei力挺顱顏患童，盼還給孩子友善成長環境。（記者胡舜翔攝）

Mei透露，在女兒2歲左右，她和阿弟已辦過婚禮，只不過是線上的「網婚」，兩人當時玩線上遊戲，角色可以結婚，「他那時突然從購物車送了我一件婚紗，就說『走！我們上天堂結婚。』還找了一堆不認識的網友參加婚禮。」聽到這段往事，阿弟直喊：「拜託，同時好幾萬人上線祝福，還不好嗎？這麼荒謬的事，不要講這麼仔細。」Mei則回說：「因為我很在意。」

阿弟早已忘記當時在遊戲裡買的婚紗多少錢，但Mei卻記得清清楚楚，她說：「100多塊台幣，我的婚禮就花費100多塊。」雖然聽來荒謬，但是她覺得阿弟當時在遊戲裡送婚紗的舉動，並非是真心愛她，「是因為要練功，夫妻遊戲經驗值會有雙倍。」

阿弟（左）蕭景鴻與老婆Mei結婚17年。（記者胡舜翔攝）

對於婚禮，Mei覺得隔太久了，「似乎有點過了」，從一開始女兒可以當花童，到現在女兒已經18歲，可以當伴娘了，「女兒看到父母的婚禮，好像滿特別的，但是我們年紀大了，很容易累，光想到婚禮的細節，我們就看著對方說『唉！算了啦！』，反正我們都這樣子過了將近18個年頭，沒有婚禮我們也很開心。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中