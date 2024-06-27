李玟過世哭整晚！《超偶》楊蒨時不忍了出手致敬

楊蒨時翻唱偶像李玟的多首經典歌曲。

（尚時代文創娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華人天后李玟逝世將滿一年，《超偶》出身的歌手楊蒨時準備了翻唱組曲，精彩重現《真想見到你》、《暗示》、《你是愛我的》等多首經典，要致敬最愛的偶像。

提到去年得知李玟離開的那一天，楊蒨時哭了一著個晚上，唱著偶像的《當愛成碎片》，眼淚卻不停的流，不敢相信女神真的離她而去。

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楊蒨時難忘當年參加李玟的演唱會。

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楊蒨時從國中開始就很迷戀李玟，除了買專輯還參加簽唱會，後來參加《超偶》節目甄選奪下亞軍，當年比賽的參賽曲目，就演唱了多首李玟的歌曲。

楊蒨時感性地說，「李玟會成為偶像的偶像、一個世代的經典絕不是偶然，她是劃時代的偶像，毫無懸念。」更永遠難忘在2019年參加李玟的小巨蛋演唱會，「深深感受到她豐沛的情感與毫無保留的熱力，她的熱情點燃了全場的歌迷，我們都被燒得體無完膚。」這是楊蒨時記憶中最爽快的一天。

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