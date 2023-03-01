抱怨一堆病床不能躺 Apple稱「醫院有道歉」引醫護砲轟

Apple黃暐婷。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔即時新聞／綜合報導〕女星「Apple」黃暐婷日前發文稱，陪上吐下瀉又發燒的男友去掛急診，但醫院很沒有人情味，「一堆空的病床卻不能躺」，相關言論引發外界批評。後續她又稱「醫院方也有對於防疫期間分流造成的不便向我們道歉，也很有誠意試著解決我們當時遇到的問題」，這番言論引發外界二度炎上，醫師陳志金、護理師粉專「白色天空」也紛紛批評「公關『私下向你致歉』，並不代表醫護人員在向你道歉喔！」、「為什麼醫院要為防疫政策向病人道歉？」

女星「Apple」黃暐婷上月25日凌晨在IG限時動態透露，陪上吐下瀉又發燒的男友去掛急診，她在限動PO出醫院急診室照片，並指當時至少有4組空病床無人使用，「病床不就是給有需要的病患用的嗎？凌晨5點多，一堆空的病床卻不能躺。」、「醫院若沒辦法變通，顯得很沒有人情味」、「怎麼覺得裡面比室外的空氣還要冷」。

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女星「Apple」黃暐婷日前發文稱陪男友去掛急診，但醫院很沒有人情味，「一堆空的病床卻不能躺」，相關言論引發外界批評。（翻攝自臉書）

「Apple」的相關發言引發外界批評，護理師作家謝佳真便質疑「每間醫院都要感染控制，不是想進去休息再check out就好」。「Apple」為此再度發文，稱當時因為疫情關係醫院分流，讓他們只能在戶外等待2小時的血液尿檢驗報告，強調男友真的極度不適又發燒，並稱「我們有了解彼此的立場了，醫院方也有對於防疫期間分流造成的不便向我們道歉，也很有誠意試著解決我們當時遇到的問題讓以後的醫病環境更好！」

這番言論二度引發網友炎上，紛紛砲轟「醫院跟妳道歉了，但妳有跟醫院護理人員道歉嗎？」、「醫院為什麼要因為防疫分流造成妳的不便跟妳道歉，其實妳才該跟醫院道歉好嗎！」、「真的是好大的藝人光環」。醫師陳志金也直言「即使有公關『私下向你致歉』，那只是他的工作所需，想要『息事寧人』而已，並不代表醫護人員在向你道歉喔！」、「很多事就是，應該在現場直接溝通，不要運用自己的話語權，在自媒體上討拍」。

護理師粉專「白色天空」也發文批評「交通部需不需要為了紅燈行人不能走而跟路人道歉？如果不需要，為什麼醫院要為防疫政策跟病人道歉？」、「馬偕醫院如果這個道歉是真的，馬偕醫院你真的欠所有醫療人員一個道歉！」、「現在是鼓勵所有病人家屬感到不爽，就媒體投訴『沒人情味』、『不知變通』是嗎？」

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