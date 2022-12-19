官司開打！沒付生活費遭強制執行 汪小菲告大S首度開庭

北院上午首度開庭審理汪小菲對大S提起的「債務人異議之訴」案件。（資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕大S今年2月嫁給韓團「酷龍」成員具俊曄，3月起未再收到前夫汪小菲當初答應給的生活費，她決定以離婚協議向法院聲請強制執行汪小菲的財產750萬元，法院上午首度開庭，採不公開方式審理，當事雙方均未到庭，僅由律師代為到庭，開庭歷經約1小時後結束，兩造律師都未受訪。意外的是，同樣是大S律師團的知名家事律師賴芳玉並未入庭，只待在庭外待另名律師離庭後一同離去。

據悉，汪小菲的主張是大S（徐熙媛）雖持離婚調解筆錄對他聲請強制執行750萬元，但汪小菲否認違反調解筆錄中給付生活費的義務，大S不得對他聲請強制執行，因此，提起本件「債務人異議之訴」，並請求法院在案件訴訟終結前，先暫時停止執行他的財產。

請繼續往下閱讀...

北院認為，汪小菲以提起「債務人異議之訴」為由，聲請在案件訴訟終結前，先裁定停止執行他的財產，符合強制執行法規定，應予准許。

北院同時審酌大S對汪小菲聲請執行的金額為750萬元，屬於可以上訴到最高法院的案件，且案件若經地方法院、高等法院、最高法院共三個審級審理，通常會耗費52個月，導致大S可能受有162萬多元損害，故裁定汪小菲必須提供165萬元作為擔保金，才得停止執行。

至於北院審理「債務人異議之訴」案件，上午採不公開方式審理，僅兩造雙方到庭，開庭從10時5分起至10時55分結束，受大S委任的律師謝淮軒以及汪小菲委任呂月瑛，庭後對於媒體詢問開庭內容為何、是否定下次庭期等問題，均未受訪；謝淮軒則在賴芳玉陪同下，簡短表示「謝謝關心」。

大S是在去年6月驚傳10年婚變，旁人推測是大S不滿汪小菲長期大踩兩岸政治敏感紅線，決定休夫；後來一度傳出2人復合，最終透過法院協議離婚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法