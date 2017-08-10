王大陸無感高富帥 想扮孫悟空
2017/08/10 06:00
記者胡如虹／專訪
王大陸不愛當高富帥的男主角，偏愛為不被認同的人物發聲，最想挑戰毛猴子孫悟空。
王大陸最近跟孤兒的角色特別有緣，他在電影《鮫珠傳》跟電視劇《狼殿下》都飾演孤兒，近日《鮫珠傳》剛上映，他飾演的盜賊泥空空一角，耍痞的搞笑演出讓人眼睛一亮，其實私底下的王大陸喜感十足，他一口白牙咧嘴大笑的表情充滿渲染力，拍戲現場常搞笑逗樂大家，他坦言自己很喜歡喜劇，《鮫珠傳》是他第一次嘗試動漫喜劇，角色有很多不同層次的情感面，尤其是常常得對著空氣演戲，讓他覺得自己的演出還有很大的進步空間，只給自己打了70分。
出道以來，高富帥的王大陸一直很多女生心目中的男神，但王大陸對於高富帥的男一角色卻不感興趣，寧可選擇悲劇英雄的角色。他說：「我喜歡為不被認同的角色說話，比較有層次、成長，就好像《我的少女時代》裡的徐太宇這樣的角色。」王大陸承認每個人都有很多的面相，他自己心裡面也同時住著天使與魔鬼，最想挑戰孫悟空這個經典亦正亦邪的神話角色，雖然演孫悟空很辛苦，要化猴子妝、戴頭套，他卻直呼沒有關係，周星馳、郭富城、彭于晏很多人都演過孫悟空，他也想創造屬於王大陸的孫悟空傳奇。