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田馥甄找「他」找好苦！對方消失原因竟是...

2017/10/27 07:11

〔記者翁子涵／台北報導〕田馥甄今年工作大豐收，《如果Plus》的巡演不僅場場秒殺，跨足演出的舞台劇也打破舞台劇售票紀錄，唱片公司最近發行《如果 田馥甄巡迴演唱會plus LIVE DVD/BD 》，當作是她今年工作的成績單，也為巡演留下一個紀錄，讓歌迷能夠好好回味。

田馥甄今年工作馬不停蹄。（華研提供）《如果 田馥甄巡迴演唱會plus LIVE DVD/BD 》除了完整紀錄她2016年在台北小巨蛋的3場演出，導演比爾賈也加碼拍攝以「人生列車」為主題的短片，花了近1年的時間，從腳本、選角，美術等都比照電影規格，還耗資300萬打造真實車廂場景，田馥甄則飾演「列車上的女孩」，一人分飾兩角，詮釋現在和過去的自己。

田馥甄（右）和林慶台（左）在短片中飆戲。（華研提供） 在短片中她也和飾演「智者」的林慶台飆戲，不過在雙方聯繫過程中，因林慶台常去山上打獵而一度失聯，所幸最後順利完成拍攝，讓工作人員忍不住玩笑說：「還好，有智者，事竟成！」田馥甄也表示：「拍攝日與老師第一次見面，老師自然散發的質樸氣息讓人覺得很安心，好像真的有種能為人指點迷津的力量！」《如果Plus》LIVE DVD將在10月27號開始預購，12月8號正式發行。

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