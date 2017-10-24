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首頁 > 婉君推

兄弟各有命 林志穎哥哥擺攤賣腸粉謀生

2017/10/24 06:03

林志穎（左）曾帶大兒子Kimi（右）參加《爸爸去哪兒》。（翻攝自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕42歲的林志穎出道20多年，不僅維持20歲般的童顏，和老婆陳若儀婚後育有三子「Kimi」及雙胞胎兄弟「Jason」、「Kyson」，家庭和事業得意，堪稱人生勝利組。不過媒體發現，小志45歲的親哥哥林志杰卻和他兄弟不同命，在北市四平街擺攤賣腸粉，他低調說擺攤是為了生活養家，附近攤販甚至不相信說「他怎麼可能是林志穎哥哥。」

林志穎堪稱人生勝利組。

《蘋果日報》報導，有民眾爆料，林志杰在四平街擺攤賣腸粉，昨天還直擊他正在忙著晚餐備料，攤位生意不錯，林志杰也跟客人互動熟絡，每份腸粉從50元至80元不等。在臉書、推特搜尋，可發現網友幾乎都是大讚好吃，一天約可賣百份腸粉。

林志杰被突然訪問顯得害羞，透露之前在廣東工作，因為愛吃腸粉，所以引進台灣。但提到弟弟林志穎，他則為難說，不想牽扯到家人，透露之前爸爸及弟弟資助他在國外念書，但沒念完，僅拿到學士，現在擺攤是為了生活養家，強調謀生並沒有什麼不對。

報導提到，林志穎在家排行第二，手足共4男1女，四妹和五弟是爸爸再婚所生，不過手足們都不喜歡沾林志穎的光，他透露，全家學歷都大學以上，只有自己是高中畢業。

林志穎也大方坦承哥哥在賣腸粉，1996年成立的吉米工作室，幾乎都是大哥在運作，個人品牌JR也由哥哥當老闆，在淘寶、天貓、PChome賣包包、帽子和眼鏡。林志穎和哥哥通電話後說，哥哥有點生氣，反問「難道林志穎的哥哥不能賣腸粉嗎？」為什麼賣腸粉就是過得不好，其實那整棟4層都是父親留給他們的，哥哥也算房東之一，強調自己不會讓家人不好過。

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