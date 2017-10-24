＜戀愛Q&A＞女友和前男友去員旅 卻不准我跟去

（圖／達志影像）〔文／諮商心理師 克萊兒〕

Q：

女友和她前男友是同事，趁著員工旅遊一起去日本玩，原本可以攜伴參加，但她不准我去，不曉得在忌諱甚麼？他們出去會個別拍照，就像他們過去交往那樣，我很介意，也很不高興，但她依然故我，還說我小氣，說她已經跟我在一起了還要怎麼樣？但她真的已經和對方切割得很乾淨，讓我不會擔心嗎？說真的並沒有。

老實說，從她員工旅遊回來之後我就很恐慌，很怕他們又有甚麼互動，我不敢比女友晚下班，工作做不完就帶回家做，只有她在我視線範圍之內，我才比較安心，但我知道這樣下去不是辦法，我該怎麼調適心情？（Ted）

A：

看著你的來信，我看見你對於女友很寬容，這些「我在感情中必須寬容」、「我得讓著她才是大器」，或是「我很介意的點不能說，說了就是我愛計較，說了就是我小氣」的聲音來自過去的你，因為已經習慣了被要求男生應該怎樣怎樣，所以不可以怎樣怎樣。

你明明就很介意他們私下的往來，明明就很介意他們之間的互動，卻要假意信任、假意大器。當女朋友說出「你怎麼這麼小氣」的時候，你完全無法反駁，甚至自我懷疑是否這樣介意就是小氣，於是造成目前的恐慌。

當他們一次次挑戰你，一起出遊、拍照，甚至一起去旅行，這些都一再挑戰你的底線，你卻發現愈吭聲愈無力。當她出現，你就安心，當她離開，你就不安，於是她變成你的情緒轉換器，也讓你片刻都無法安寧。

也許你得正視，她會這麼樂意製造出這些危機，某個部分也是你的默許，你不尊重自己的感覺，也不尊重你們感情的界線。當她一直越界，你乾著急、說也沒用的時候，你就知道她的界線其實模糊不清，但即便是這樣的情況，你還是有選擇的，你得面對她也許會這樣一直挑戰你，挑戰到你說出「我不玩了」才肯罷休，這是你想要的結果嗎？

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）

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