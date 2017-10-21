19歲台正妹赴韓圓夢 出道前驚傳遭公司放生
2017/10/21 13:16
〔記者陳立妍／綜合報導〕今年4月底宣布成軍的南韓女團DAYDAY，因其中的19歲成員Debby（本名彭羽彤）來自台灣宜蘭，外貌姣好且舞藝精湛，備受台灣網友矚目。未料今南韓時間0點，她們所屬的經紀公司HYWY娛樂在IG表示，「因公司的各種情況與成員們意見差異，經過漫長討論之後，決定不再共事」，公布DAYDAY取消出道，令期待她們出道的粉絲十分傻眼。彭羽彤（Debby）是DAYDAY最後一名公開的成員。（翻攝自IG）
DAYDAY成員包括出身自選秀節目《KPOP STAR》的珉珠、《PRODUCE 101》的秀炫，以及恩菲、雪兒、Debby共5名成員，由於她們的官方IG自7月停止更新，出道日期也從原定的6月持續順延，加上珉珠、秀炫自5月初後，同樣未再更新社群網站，種種跡象皆讓粉絲起了疑心，質疑DAYDAY的出道計畫恐胎死腹中。彭羽彤原計畫以DAYDAY成員身分在韓出道。（翻攝自IG）
根據韓媒報導，成員秀炫7月曾爆出緋聞，之後便開始流傳成員退團、團體解散、取消出道、公司解散等各式傳聞。此外，HYWY娛樂表示，DAYDAY的官方社群帳號將於23日刪除，並於同天關閉粉絲俱樂部，希望粉絲能繼續給予她們支持與鼓勵。經紀公司宣布DAYDAY取消出道，令粉絲驚訝又惋惜。（翻攝自Naver）
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