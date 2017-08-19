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法國小勞勃道尼高速公路遇煞車失靈 出動直升機驚險攔車

2017/08/19 07:15

《一路不順風》中有不少在高速公路上拍攝的驚險場面。（原創娛樂提供）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕法國電影《一路不順風》講述神似小勞勃道尼的男星荷西賈西亞飾演的整形外科醫師湯姆，開新車帶家人出遊，卻在高速高路上遇到剎車系統失靈，一家人卡在時速130公里的車裡，不斷往前方衝去，一路上的旅程既驚險又爆笑。

為了拍出電影設定的車子失控的緊迫感，導演決定採取時速130公里在高速公路上拍攝，但法國高速公路不能封路，於是他帶著100人的工作團隊前往歐洲鄰國馬其頓，封下2條高速公路，啟用當地400位技術人員、並租下200輛車，全力打造這個高速公路搞笑驚魂記。

電影中最驚險的畫面，包括法國警方為了搶救困在這輛失速房車內的小孩，啟動瘋狂救援，在兩輛車都以時速130公里奔馳的情況下，把2個小孩跟1個青少女從房車「遞給」警車；電影最後還動用直昇機，把失控房車從高速公路車陣中騰空拉起，成功解救受困的家人。

《一路不順風》中有不少在高速公路上拍攝的驚險場面。（原創娛樂提供）
片中驚險場面全都不用特效，真實上陣拍攝，導演坦言：「這樣拍電影真的很瘋狂！」不過劇組也採用很多安全措施，確保演員安全無虞，並傳遞真實的危機臨場感。本片在法國上映時，還有觀眾看片看得太投入，緊張到把電影院座椅的扶手扯下，電影刺激程度可見一斑；該片8月25日在台上映。

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