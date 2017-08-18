BOYFRIEND歷經2年空白期回歸歌壇 最擔憂「再也無法重返舞台演出」
南韓男團「BOYFRIEND」在經歷2年5個月的空白期後，最近終於帶著第5張迷你專輯《Never End》再次回歸。（翻攝自BOYFRIEND官方臉書專頁）〔記者陳昱均／綜合報導〕以花美男外貌和像鄰家男友般的親和力擄獲大批少女心的南韓男團「BOYFRIEND」，在經歷長時間在日本活動，以及長達2年5個月的空白期後，本月9日終於帶著第5張迷你專輯《Never End》回歸南韓歌壇，一解粉絲滿溢的相思之情。由於讓粉絲「Best Friend」們苦苦盼了這麼久，加上歌壇強勢後輩盡出，讓6名成員此次回歸的壓力也相當大，形容這根本就像是「重新出道」一樣，最近在接受媒體訪問時，也吐露了大家對於此次回歸最大的擔憂與不安，令人備感心疼。
BOYFRIEND把這次回歸視為「重新出道」一樣。（翻攝自BOYFRIEND官方臉書專頁）在接受《首爾經濟》訪問時，BOYFRIEND就表示：「為了準備這張專輯，每個成員都好好休息了，還去上了課，而老實說，空白期的時間拉得越長，我們也越來越憂心，對於很有可能再也無法重新站上舞台演出而感到不安，當然最重要的還是對於那些一直期待著我們回歸的粉絲們感到相當抱歉。」
BOYFRIEND成員們在空白期間，最擔憂的就是可能再也無法重新站上舞台演出。（翻攝自BOYFRIEND官方臉書專頁）即使BOYFRIEND這段期間在日本取得了相當優異的成績，但是重返競爭激烈的南韓歌壇依然頗具挑戰性，因此他們也用盡全力想做出與過去歌曲不盡相同、讓自己也感到滿意自豪的音樂來，為這張新專輯擔任共同編曲與製作的成員正珉，就透露由於歌曲本身帶有抒情風格，但為了能讓成員們以舞蹈方式在台上表現，還得經過一些重新安排才可以，這部份對他來說是滿大的挑戰，不過也把這個視為讓他們再次成長的機會。而回歸後仍受到粉絲們熱情相挺與支持的BOYFRIEND，也霸氣放話：「以後再也不會讓你們等待了」，再次向「Best Friend」們表達滿滿的感激之情。雖然讓大家等了這麼久，但粉絲「Best Friend」依然熱情應援BOYFRIEND，讓成員們都相當感動。（翻攝自BOYFRIEND官方臉書專頁）
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