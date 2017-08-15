張誌家爛賭負債千萬跑路 背後還有未爆彈

前刑事警官高仁和驚爆張誌家跑路內幕。（翻攝自三立新聞台）〔記者曾德蓉／台北報導〕前職棒強投張誌家驚爆爛賭負債，為躲避債主跑路，連婚姻都破局；前刑事警官高仁和爆料，張誌家檯面上賭債160萬，其實背後仍有千萬債務，而且張誌家手上還握有現役球員涉賭名單，如果曝光，將拖出整串人「死一片」。

高仁和昨在《54新觀點》中感歎「阿家實在很可惜」，並指出，據他側面瞭解，「他其實輸了上千萬，這是前面付的，現在目前欠的160萬這一條，只是其中一個債主」。

至於他為何沈迷賭博，不願收手，搞到負債跑路，高仁和則分析，「因為他以前是打球的，打球的人都會有一個自信心，對棒球有迷思，他覺得他看得很準，越懂事的人越容易出事，像人家說淹死的常常都是游泳教練，吹牛很會打牌的都是輸的那個，所以很會打球那個，賭球常常在輸」。

高仁和說，張誌家剛開始發現欠下賭債時，曾找地方人士替他「喬」，前債得以用分期方式處理掉，但第二次再欠債時，對方就不願再出面背書了；高仁和最後更爆料，「目前現役球員有誰在賭博，張誌家很清楚，他有口袋名單，張誌家如果供出這些人，會像肉粽串『死一片』」。