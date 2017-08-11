黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎

當年哈利王子的出生不僅沒有修復查爾斯王子（左）與黛安娜王妃（右）感情的裂痕，甚至幾乎成了夫妻倆漸行漸遠的一大主因。（翻攝自ITV）〔記者陳昱均／綜合報導〕英國黛安娜王妃過去廣受愛戴、有「人民的王妃」之稱，可惜不幸因車禍香消玉殞，身後留下當時都還未成年的威廉與哈利王子，讓她們喪母後經歷了非常人能夠想像的痛楚。黛妃在本月底逝世就將滿20周年，最近不少外媒都開始為黛妃精彩的一生做回顧，當然之中也有不少過去大家從未知曉的皇室秘辛被曝光，其中一個，便是其實查爾斯王子在有了兒子威廉王子後，就一直渴求期盼黛妃能為他生個女兒，不過後來夫妻倆的第2胎仍是個男嬰，也就是現在的哈利王子，查爾斯當下幾乎難掩沮喪之情，所說出的話語更是深深刺傷了才剛辛苦產下孩子的黛妃，令她徹底心碎。

查爾斯王子（左後）與黛安娜王妃（右後）婚後育有威廉王子（右前）與哈利王子（左前）2個兒子，但其實他一心想要的是個女兒。（翻攝自Pop Sugar）根據《Pop Sugar》報導，黛妃在1982年產下長子威廉王子後，仍受到要繼續為皇室增添繼承人的傳宗接代壓力，1983年9月就又喜懷第2胎，然而短短不到一周內就不幸流產；不過，隔年她的肚皮馬上又傳來了好消息，只不過查爾斯一心想要個女兒，但黛妃早就知道自己這次懷的還是男胎，於是便在整段孕期當中，都向查爾斯瞞著孩子的真實性別，決定等到生產當下再直接「開獎」讓他知道並接受。

黛妃被曝在懷第二胎時就知道腹中寶寶是個男嬰，但是仍在整段孕期中都一直向期待能擁有個女兒的丈夫查爾斯王子隱瞞孩子的真實性別。（翻攝自Pinterest）在生哈利王子時，黛妃並不像一般經產婦那麼幸運，能夠快速產下二寶，而是在完全沒有使用任何無痛藥物的情況下，還是辛苦掙扎了9小時後，才以自然產的方式生下哈利王子，而在安德魯莫頓的黛妃傳記《Diana: Her True Story》中就寫道，查爾斯在發現這胎還是個男嬰後，在妻子產後說的第一句話是：「噢，天啊，是個男孩」，第二句話則以玩笑方式說了：「他甚至還有紅頭髮呢」，沒想到就是這句話，令剛辛苦產下孩子的黛妃大感被丈夫冒犯，因此徹底心碎。

即使已經生過一胎，黛妃在生哈利王子時仍是辛苦異常，花了整整9小時才順利產下兒子。（翻攝自Pinterest）黛妃會因為「紅頭髮」這個詞而如此敏感的原因，除了因為她自己的姊姊與弟弟都有著一頭紅髮、代表著娘家「史賓塞」家族不斷流傳下來的紅髮基因外，當初更有傳聞稱哈利的紅髮其實顯示著查爾斯被戴了一頂大綠帽，其生父很有可能是被聘來指導黛妃騎馬、並與黛妃在80年代末期傳過緋聞的英國軍官詹姆斯休威特（James Hewitt），不管哪種說法，對黛妃來說都是質疑她人格的嚴重傷害，再加上查爾斯還被爆曾在哈利出生當年的洗禮上，對黛妃母親說過：「我們真的很失望，還以為這次會是個女孩」這樣的話，當然會令辛苦產子卻被老公嘲諷的黛妃心冷不已。

哈利王子（前）遺傳到了媽媽黛妃娘家家族的紅髮基因。（翻攝自PEOPLE）黛妃也曾說過，自己在懷著哈利王子、即將臨盆的幾周之前，與丈夫查爾斯的關係是「此生最親近」的一段時間，但在孩子出生後，一切就起了天翻地覆的變化，「突然，哈利出生了，我們的婚姻便出現了大爆擊，就此急轉直下」，因為盼女無望的查爾斯又拋下黛妃，回去找當時的情人卡蜜拉，讓黛妃都難過坦承：「（在生下哈利王子後）我內心的一部分被關閉了起來。」而查爾斯對於擁有一個女性繼承人的執著，其實直到現在還看得出來，他在2015年喜迎孫女夏綠蒂公主誕生後，就曾開心表示：「我一直在期待能有個孫女，這樣她就能在我垂老的時候好好照顧我，我真的對此感到相當興奮。」 當年未能擁有自己女兒的查爾斯王子（左），在孫女夏綠蒂公主（右）誕生後十分欣喜。（合成圖，翻攝自EXPRESS、PEOPLE）