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楊丞琳確診A型流感 PO文拜託大家這件事...

2017/06/09 07:25

楊丞琳確診A型流感。（記者陳奕全攝）

〔記者洪素津／台北報導〕楊丞琳上周日開心出席Hito流行音樂頒獎典禮，除表演外更是和現場歌迷歡慶33歲生日，在頒獎典禮中更獲得「最受歡迎女歌手」獎項，上週風光工作、演出，喜收男友李榮浩名牌包大禮；不料，昨楊丞琳在臉書上公開出自己確診A型流感，高燒2天，骨頭也痛了2天，讓粉絲相當心疼。

楊丞琳昨晚在臉書上表示自己抵抗力太差得到了A型流感，同時呼籲有得流感的人要戴口罩，千萬不要害到別人，更無奈道：「流感真的不是一般的難受，乖乖待在家或口罩不離口吧！」另外，楊丞琳更敘述這2天得流感狀態，表示：「已高燒兩天了，骨頭好酸，喉嚨好痛，鼻子好塞，身體好軟！」引來不少粉絲心疼留言：「要好好休息，早日康復。」由於確診A型流感，楊丞琳先暫緩工作表示這幾天所有事情都取消了，要先去養身。

楊丞琳臉書PO文。（翻攝自楊丞琳臉書）

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