老蕭帶3愛犬開直播 與狗教官西薩相見歡

狗教官西薩米蘭與蕭敬騰臉書直播相見歡。（國家地理頻道提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕國家地理頻道《報告狗班長》、《呼叫西薩狗教官》主持人西薩米蘭，來亞洲尋找接班人，製作《西薩狗教官亞洲接班人》節目，因此和台灣結下不解之緣，這次再度抵台時，更趁拍攝新節目空檔，特別與愛狗歌王「老蕭」蕭敬騰一起為狗發聲，在國家地理頻道官方粉絲頁進行直播。

狗教官西薩米蘭與蕭敬騰臉書直播相見歡。（國家地理頻道提供）

蕭敬騰不僅歌聲感人，對於公益活動與流浪動物的關懷也不遺餘力，還曾擔任「狂犬病防治愛心推廣大使」，他家中一共養了5隻貓與4隻狗，全都是從不同的地方領養而來，其中有一隻土狗麻麻，本來是在街頭流浪、骨瘦如柴，脖子上被橡皮筋纏住，還有嚴重皮膚病，被送到他家樓下的動物醫院，因緣際會下，他決心把這隻看起來極為憂鬱的小狗接回去，成為蕭家成員的一份子。

蕭敬騰與西薩米蘭首次合作，透過臉書直播相見歡，現場蕭敬騰也利用這難得的機會，帶了愛犬麻麻、毛毛和Coffee一起出席。首先西薩出考題要蕭敬騰模仿他講一段西班牙文彈舌音，教他可以和國外的朋友打招呼說「請救援動物」，原本他回敬要西薩演唱歌曲，沒想到西薩反而秀歌藝，大唱平常會唱給狗狗聽的歌曲，讓老蕭的狗狗聽得如癡如醉，展現逗趣的另一面。

狗教官西薩米蘭與蕭敬騰臉書直播相見歡。（國家地理頻道提供）

國家地理頻道全新節目《西薩教官狗王國》於每週日晚上7點全台首播，狗教官西薩米蘭這次要去美國各地，傳授愛狗人士居家好用的馴狗訣竅，更特別的是還將與他的帥兒子安德烈一同加入，在鏡頭前當場解決狗狗問題。

狗教官西薩米蘭與蕭敬騰臉書直播相見歡。（國家地理頻道提供）