王心凌撇秘戀 護航運小開是「許瑋倫送的珍貴禮物」
2017/06/07 10:10
王心凌在臉書澄清與Derek（右圖男子）是很好的朋友。（合成圖，翻攝自王心凌臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕王心凌、姚元浩年初宣布4年戀情告吹，2人分手3個月，今王心凌被爆秘戀航運小開，讓她在臉書無奈發文：「傷害的不只是我個人，也是我最不願意牽連的無辜朋友」。
王心凌被週刊爆料多次和華美航運創辦人彭雲慶的兒子Derek彭出遊，還拍到對方夜入香閨久未離開，雖然經紀人出面澄清兩人僅是好友，但王心凌今早仍在臉書發文，表示自己因為共同好友許瑋倫而與一群朋友結成了「義氣幫」，她認為這些朋友是許瑋倫送給她人生裡最珍貴的禮物，不料卻遭媒體拍到「義氣幫」的Derek彭進出她家，「看圖亂編不是事實的故事，傷害的不只是我個人，也是我最不願意牽連的無辜朋友」，最後她也強調Derek是她很要好的朋友，也是她的心靈導師，「但，他真的不是我的感情對象，他也不是公眾人物，請不要打擾他的生活」。
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