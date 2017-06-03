自殺樂團主唱屍檢結果出爐！體內證實有數種處方藥物

「聲音花園樂團」主唱克里斯康奈爾在上月中上吊自殺身亡，現在詳盡屍檢的毒物報告結果顯示，他體內有多種處方藥成分。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕知名搖滾樂團「聲音花園樂團」主唱克里斯康奈爾（Chris Cornell），於上月美國當地時間17日晚間，在底特律州結束演出的數小時後，被發現脖子上套著繩索、倒臥在下榻飯店房間內，當時已無呼吸心跳，雖然友人急忙打了911電話報案，不過當救護人員趕抵現場後，他仍被當場宣布死亡，享年52歲。警方後來根據初步屍檢結果證實他的死因是上吊自殺，但克里斯康奈爾的遺孀薇琪因丈夫離世當晚還有與他通電話、發現他狀態不大對勁，懷疑他的死因與服用過量焦慮症處方藥「安定文」（Ativan）有關，現在更進一步的屍檢毒物報告結果也出爐，顯示他體內確實有多種處方藥物，這非常有可能如他的妻子所說，是促成他突然結束自己生命的原因之一。

克里斯康奈爾的追悼會於上月26日在好萊塢舉辦。（法新社）

根據《TMZ》報導，在這份屍檢的毒物報告中，顯示克里斯康奈爾死亡當時，體內有著包含「Narcan」納洛酮、布他比妥鎮靜劑（Butalbital）、抗焦慮藥樂耐平（Lorazepam，安定文）、血管收縮劑偽麻黃鹼（Pseudoephedrine）等作用於中樞神經系統的布他比妥類鎮靜劑處方藥物，其中光是抗焦慮藥樂耐平他就一次服用了4錠（1毫克）。

對此結果，克里斯康奈爾的遺孀薇琪就表示：「我們很多熟知克里斯的人，就發現他在死亡前最後的時刻，根本已經不是他自己了，有什麼很不對勁的事情發生在他身上，從這分屍檢報告中，我們也知曉他體內被發現有多種藥物成分，在他戒除酒精與藥物成癮症狀這麼多年後，這樣恐怖的結果看起來很明顯損害、改變了他的想法。」薇琪也稱自己與孩子們都對克里斯的死訊感到心碎不已、備受打擊，不過仍對所有在這樣艱難的時刻，給予他們一家人愛和加油打氣的人們表達誠摯謝意，也希望未來能夠致力幫助他人來避免再次發生像克里斯所遭遇的慘劇。

克里斯康奈爾（左）的遺孀薇琪（右）對於這個結果感到心碎不已，表示丈夫在死亡前受藥物影響，都變得不是他自己了才釀成慘劇。（美聯社）

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關☆